В Украину экстрадировали застройщика, который обманул 10 тысяч человек и сбежал в Испанию (видео)

В афере с недвижимостью участвовали 63 компании, подконтрольные застройщику-мошеннику, сообщили в Нацполиции. Афера произошла из-за строительства на незаконно оформленных участках.

Related video

В Украину вернули застройщика, которого подозревают в мошенничестве с 42 домами и в обмане около 10 тысяч украинцев. Застройщик фигурирует в 12 уголовных производствах и скрывался за границей после двух арестов и двух выплат залога. Согласно данным "24 канала" и народного депутата Елены Шуляк, речь идет о беглом застройщике Анатолии Войцеховском. О деталях задержания и некоторых обстоятельствах дела рассказала пресс-служба Национальной полиции.

Украинский застройщик — заявление Нацполиции об экстрадиции Войцеховского — заявление Нацполиции

Днем 19 марта пресс-служба ведомства сообщила об экстрадиции застройщика, который сбежал из Украины пять лет назад и которого экстрадировало правительство Испании. На фото с места событий показали фигуранта с заблюренным лицом в окружении полиции на контрольном пункте "Краковец". Правоохранители объяснили, что дважды задерживали неназванного гражданина и он дважды выходил на свободу, оплатив залог. В итоге он сбежал за границу, хотя против него было открыто 12 дел. В Telegram-канале Елены Шуляк указано, что речь идет о застройщике Войцеховском. Нардеп назвала его "архитектором" махинаций, которые лишили жилья многих людей. Об этом же написало медиа "24 канал".

Украинский застройщик — Нацполиция показала фигуранта, вероятно, Войцеховского Фото: Национальная полиция Украинский застройщик — прибытие, вероятно, Войцеховского в Украину Фото: Национальная полиция

Отметим, Нацполиция официально не назвала имени гражданина, которого экстрадировали из Испании.

Украинский застройщик — детали

В видео, обнародованном Нацполицией, рассказывается о сути мошенничества. Как выяснили следователи, фигурант возводил дома на неоформленных земельных участках. При этом люди покупали квартиры по ценам, на 30-40% меньше рыночных. Чтобы устроить сделку, в деле участвовали 63 подконтрольные компании, пояснили правоохранители. Таким образом возвели 42 дома. Часть из них до сих пор не подключены к коммунальным сетям, поскольку появились незаконно. Некоторые из людей, которые инвестировали в такую недвижимость, за свой счет провели коммуникации, а некоторые вынуждены до сих пор топить дровами, добавила Нацполиция. Ориентировочное количество пострадавших — 10 тыс. граждан, слышно на видео.

Следователи направили в суд 12 обвинительных актов, арестовали имущества на 200 млн грн, говорится в статье Нацполиции. Если фигуранта признают виновным, то ему грозит до 12 лет тюрьмы. На сегодня мужчина арестован с правом выхода под залог в размере 20 млн грн.

Отметим, 19 марта медиа "Громадське" рассказало о застройщике и инвестиционной компании, которые, вероятно, связаны с действующим нардепом из запрещенной партии ОПЗЖ. Расследователи выяснили, что окружение нардепа купило более 1 тыс. квартир в Киеве, причем не ясно, за какие средства. Кроме того, семья политика владеет тремя квартирами, тремя домами, 17 земельными участками, имением с "дворцом" на 1 200 кв. м.

Напоминаем, в октябре 2024 года Фокус рассказал о ценах на жилье в Украине и о тенденциях, которые ожидаются на рынке новостроек.