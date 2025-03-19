В Україну екстрадували забудовника, який обманув 10 тисяч людей та втік в Іспанію (відео)

У афері з нерухомістю брали участь 63 компанії, підконтрольні забудовнику-шахраю, повідомили в Нацполіції. Афера сталась через будівництво на незаконно оформлених ділянках.

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В Україну повернули забудовника, якого підозрюють у шахраюванні з 42 будинками та в обмані близько 10 тисяч українців. Забудовник фігурує у 12 кримінальних провадженнях та ховався за кордоном після двох арештів та двох сплат застави. Згідно з даними "24 каналу" та народної депутатки Олени Шуляк, ідеться про забудовника-втікача Анатолія Войцеховського. Про деталі затримання та деякі обставини справи розповіла пресслужба Національної поліції.

Український забудовник - заява Нацполіції про екстрадицію Войцехівського

Вдень 19 березня пресслужба відомства повідомила про екстрадицію забудовника, який втік з України п'ять років тому і якого екстрадував уряд Іспанії. На фото з місця подій показали фігуранта з заблюреним обличчям в оточення поліції на контрольному пункті "Краківець". Правоохоронці пояснили, що двічі затримували неназваного громадянина і він двічі виходив на свободу, сплативши заставу. Врешті він втік за кордон, хоч проти нього було відкрито 12 справ. У Telegram-каналі Олени Шуляк вказано, що ідеться про забудовника Войцеховського. Нардепка назвала його "архітектором" оборудок, які позбавили житла багатьох людей. Про це ж написало медіа "24 канал".

Український забудовник - Нацполіція показала фігуранта, ймовірно, Войцеховського Фото: Національна поліція Український забудовник - прибуття, ймовірно, Войцеховського в Україну Фото: Національна поліція

Наголосимо, Нацполіція офіційно не назвала імені громадянина, якого екстрадували з Іспанії.

Український забудовник — деталі

У відео, оприлюдненому Нацполіцією, розповідається про суть шахрайства. Як з'ясували слідчі, фігурант зводив будинки на неоформлених земельних ділянках. При цьому люди купували квартири за цінами, на 30-40% менших за ринкові. Щоб влаштувати оборудку, у справі брали участь 63 підконтрольні компанії, пояснили правоохоронців. Таким чином звели 42 будинки. Частина з них до сьогодні не підключені до комунальних мереж, оскільки з'явилися незаконно. Дехто з людей, які інвестували в таку нерухомість, за власний кошт провели комунікації, а дехто змушений до сьогодні палити дровами, додала Нацполіція. Орієнтовна кількість постраждалих — 10 тис. громадян, чути на відео.

Слідчі спрямували до суду 12 обвинувальних актів, арештували майна на 200 млн грн, ідеться у статті Нацполіції. Якщо фігуранта визнають винним, то йому загрожує до 12 років тюрми. На сьогодні чоловіка арештовано з правом виходу під заставу розміром 20 млн грн.

Зазначимо, 19 березня медіа "Громадське" розповіло про забудовника та інвестиційну компанію, які, ймовірно, пов'язані з чинним нардепом з забороненої партії ОПЗЖ. Розслідувачі з'ясували, що оточення нардепа купило понад 1 тис. квартир в Києві, при чому не ясно, за які кошти. Крім того, родина політика володіє трьома квартирами, трьома будинками, 17 земельними ділянками, маєтком з "палацом" на 1 200 кв. м.

Нагадуємо, у жовтні 2024 року Фокус розповів про ціни на житло в Україні та про тенденції, які очікуються на ринку новобудов.