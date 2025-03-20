Стрельба в Киеве: мужчина несколько раз попал в женщину в офисе, а затем прыгнул с моста

С места стрельбы мужчина сбежал, оставив там пистолет. Далее на своем авто он добрался до одного из мостов столицы и прыгнул в Днепр.

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В Киеве произошла стрельба. Мужчина ворвался в офис, сделал несколько выстрелов, а затем выбежал и прыгнул с моста. Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители получили информацию о том, что в Подольском районе Киева неизвестный устроил стрельбу.

Установлено, что в помещение зашел 39-летний местный житель, который несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании, после чего с места совершения преступления скрылся.

В результате происшествия 53-летняя потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение с ранениями лица и тела.

С места стрельбы мужчина сбежал, оставив там пистолет. Далее на своем авто он добрался до одного из мостов столицы и, бросив машину, прыгнул с него в Днепр.

"Мужчина зашел в офисное здание где произвел несколько выстрелов — в результате чего ранения получила женщина. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь. Стрелок с места происшествия уехал", — сообщили в полиции.

После этого стрелок приехал к Северному мосту, оставил там машину, а затем прыгнул с путепровода. Он погиб. Тело мужчины из воды достали спасатели.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение, что человек вероятно прыгнул с Северного моста. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что тело человека находится на поверхности воды, в 50 метрах от берега реки. С помощью специального оборудования водолазы ГСЧС достали тело мужчины из воды и передали следственно-оперативной группе", — проинформировали в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, что 14 марта в центре Одессы произошла стрельба. Мужчина из пистолета застрелил активиста Демьяна Ганула.

Также 19 марта в Кременчуге Полтавской области мужчина выстрелил из травматического оружия в военнослужащего районного территориального центра комплектования.