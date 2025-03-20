Стрілянина у Києві: чоловік декілька разів влучив у жінку в офісі, а потім стрибнув з мосту

З місця стрілянини чоловік втік, покинувши там пістолет. Далі на своєму авто він дістався одного з мостів столиці та стрибнув у Дніпро.

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У Києві сталася стрілянина. Чоловік увірвався до офісу, зробив кілька пострілів, а потім вибіг і стрибнув із мосту. Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що в Подільському районі Києва невідомий влаштував стрілянину.

Встановлено, що до приміщення зайшов 39-річний місцевий мешканець, який декілька раз вистрелив зі зброї у працівницю компанії, після чого з місця скоєння злочину зник.

Внаслідок події 53-річну потерпілу було доставлено до медичного закладу із пораненнями обличчя та тіла.

З місця стрілянини чоловік втік, покинувши там пістолет. Далі на своєму авто він дістався одного з мостів столиці та, покинувши автівку, стрибнув з нього у Дніпро.

"Чоловік зайшов до офісної будівлі де зробив кілька пострілів – внаслідок чого поранення отримала жінка. Наразі їй надається уся необхідна допомога. Стрілець з місця події поїхав", – повідомили у поліції.

Після цього стрілець приїхав до Північного моста, залишив там машину, а потім стрибнув із шляхопровода. Він загинув. Тіло чоловіка з води дістали рятувальники.

"До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що людина ймовірно стрибнула з Північного мосту. Прибувши на місце, рятувальники виявили, що тіло людини знаходиться на поверхні води, за 50 метрів від берега річки. За допомогою спеціального обладнання водолази ДСНС дістали тіло чоловіка з води та передали слідчо-оперативній групі", – проінформувал в пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, що 14 березня в центрі Одеси сталася стрілянина. Чоловік з пістолета застрелив активіста Демʼяна Ганула.

Також 19 березня у Кременчуці Полтавської області чоловік вистрелив з травматичної зброї у військовослужбовця районного територіального центру комплектування.