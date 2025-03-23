В Киеве завершают отопительный сезон: Кличко сообщил, когда в домах отключат тепло

Отключение от тепла начнется с жилых домов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Здания учреждений социальной сферы будут отключать по индивидуальным заявкам руководителей.

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Уже с понедельника, 24 марта, Киев завершает отопительный сезон, который начался с 30 октября 2024 года. Такое решение приняли городские власти, учитывая прогноз синоптиков относительно стабильного потепления, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Кроме того, в столице также руководствуются необходимостью рационального использования природного газа.

Сначала отключение от теплоснабжения начнут с жилых домов. Однако здания учреждений социальной сферы, то есть больницы, детские сады, школы и т.д. будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей, пояснил мэр города.

По сравнению с прошлым годом отопление в этом году выключается на несколько дней раньше, поскольку позволяет температура воздуха.

Также Кличко отметил, что централизованная система теплоснабжения Киева является одной из крупнейших в Европе и на ее развертывание и на завершение работы нужно около недели.

Напомним, прошлый отопительный сезон в столице завершили 28 марта. Тогда мэр столицы отмечал, что эти меры позволят сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ, а киевлянам — сэкономить на оплате за коммунальные услуги.

В то же время в Херсоне тогда завершили отопительный сезон раньше всех в Украине, еще 26 марта, а последними тепло выключили в Житомире и Ивано-Франковске.