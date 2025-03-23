У Києві завершують опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли у будинках відключать тепло

Відключення від тепла розпочнеться з житлових будинків, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Будівлі закладів соціальної сфери відключатимуть за індивідуальними заявками керівників.

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Вже з понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон, який розпочався з 30 жовтня 2024 року. Таке рішення ухвалила міська влада, зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Окрім того, у столиці також керуються необхідністю раціонального використання природного газу.

Спочатку відключення від теплопостачання розпочнуть з житлових будинків. Натомість будівлі закладів соціальної сфери, тобто лікарні, дитячі садки, школи тощо відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників, пояснив мер міста.

У порівнянні з минулим роком опалення цьогоріч вимикається на декілька днів раніше, оскільки дозволяє температура повітря.

Також Кличко зазначив, що централізована система теплопостачання Києва є однією з найбільших у Європі і на її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня.

Нагадаємо, минулий опалювальний сезон у столиці завершили 28 березня. Тоді мер столиці наголошував, що ці заходи дадуть змогу зекономити енергоносії та не витрачати без потреби природний газ, а киянам — заощадити на сплаті за комунальні послуги.

Водночас у Херсоні тоді завершили опалювальний сезон раніше від усіх в Україні, ще 26 березня, а останніми тепло вимкнули у Житомирі та Івано-Франківську.