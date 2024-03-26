В Україні достроково завершать опалювальний сезон: в яких містах вже визначилися з датами

У дев'яти українських містах опалювальний сезон 2023/2024 не триватиме до середини квітня, а завершиться наприкінці березня.

Related video

В Україні опалювальний сезон 2023/2024 вирішили завершити достроково — до кінця березня, а не з 15 квітня. У компанії "Нафтогаз" це рішення пояснили доволі високими температурними показниками. Тож Фокус вирішив дізнатися, коли українські міста планують запустити процес відключення житлових будинків від систем централізованого опалення.

Опалювальний сезон в Україні: які міста вирішили достроково вимкнути опалення

Першим містом, де вирішили достроково завершити опалювальний сезон, став Херсон. Як повідомили 26 березня у пресслужбі Міністерства енергетики, опалення у житлових будинках відключають у зв'язку з теплою погодою.

Важливо

Що винен - віддати повинен: як приватні виконавці стягують з українців борги

"Враховуючи погодні умови, місцевою владою ухвалено рішення про завершення опалювального сезону у Херсоні", — зазначили у відомстві.

Водночас у Києві, за словами мера Віталія Кличка, житлові будинки від опалення почнуть відключати з 28 березня. Він також зауважив, що централізована система теплопостачання міста є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі.

"Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста — зекономити на сплаті за опалення", — пояснив Кличко.

Водночас відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування столиці відбуватиметься за письмовими заявками їх керівників.

Як і у столиці, з 28 числа процес відключення будинків від централізованої системи теплопостачання розпочнуть у Луцьку. За словами мера міста Ігоря Поліщука, місто зможе забезпечувати теплом лікарні, якщо виникне така необхідність.

Водночас у ніч з 28 на 29 березня завершиться опалювальний сезон у місті Краматорськ, що у Донецькій області, про що повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Олександр Гончаренко. Таким чином мешканці зможуть заощадити на платіжках за тепло.

Також відомо, що через масовані ракетні атаки з боку Росії достроково опалювальний сезон вирішили завершити у Харкові. Як заявив мер міста Ігор Тєрєхов, попри те, що фахівці активно відновлюють пошкоджену енергетичну інфраструктуру, дефіцит електроенергії в місті є суттєвим.

Важливо

"Завдання не кількох тижнів": відновлення електропостачання на Харківщині буде тривалим, — ОВА

"Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону", — сказав очільник Харкова.

За його словами, відключати теплопостачання в місті почнуть з 26 березня.

З 28 березня відключити опалення планують й у Дніпрі на фоні потепління. Як розповів директор комунального підприємства "Теплоенерго" Андрій Клименко, опалювальний сезон можуть продовжити медичним закладам, зокрема й пологовим будинкам, інтернатним установам.

Водночас у Житомирі вирішили, що тепло у житлових будинках збережеться до 30 березня, як і в Івано-Франківську.

Нагадаємо, що в Україні у 2024 році можуть підвищити тарифи на електроенергію для населення. Про це Фокус докладно писав у своїй статті "Оновлення платіжок. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже з квітня".