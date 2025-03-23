В этот день лучше взять зонтик: где в Украине будет дождливо 24 марта (фото)

В Укргидрометцентре отметили, что в этот день ожидаются сильные порывы ветра и облачная погода.

Related video

В понедельник, 24 марта, в Украине ожидается облачная погода, сильные порывы ветра. На западе и севере страны пройдут дожди, пишет в Facebook "Украинский гидрометеорологический центр".

Фото: укргидрометцентр

По всей территории страны будет облачная погода. В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, днем и на Черниговщине и Сумщине дожди, на остальной территории без осадков.

"Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью местами в западных областях, днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Столбик термометра ночью поднимется до +2...+7 градусов, на востоке — будет около 0 градусов. Днем температур воздуха ожидается до +7...+12 грдусов тепла, а в западных и юго-западных областях — до +11...-+16.

Погода в Киеве и Киевской области в Киеве и Киевской области

В Киеве и Киевской области ожидается облачная и дождливая погода. Температура в столице ночью будет +3...+5 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до +10...+12. В Киевской области ночью ожидается температура до +7 градусов тепла, днем до +7...+12°.

Напомним, ранее прогнозом погоды на выходные делилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что после непродолжительного похолодания в Украину возвращается весеннее тепло. Однако в воскресенье набегут облака, а температура снизится.

Тем временем астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит отпустить все обиды и разочарования. Им также необходимо помириться с близкими людьми до конца марта 2025 года.