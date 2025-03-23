Цього дня краще взяти парасольку: де в Україні дощитиме 24 березня (фото)

В Укргідрометцентрі зазначили, що цього дня очікуються сильні пориви вітру та хмарна погода.

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У понеділок, 24 березня, в Україні очікується хмарна погода, сильні пориви вітру. На заході та півночі країни пройдуть дощі, пише у Facebook "Український гідрометеорологічний центр".

Фото: укргідрометцентр

По всій території країни буде хмарна погода. У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині дощі, на решті території без опадів.

"Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями в західних областях, вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Стовпчик термометра вночі підніметься до +2…+7 градусів, на сході — буде близько 0 градусів. Вдень температур повітря очікується до +7…+12 грдусів тепла, а у західних та південно-західних областях — до +11…-+16.

Погода в Києві та Київській області

У Києві та Київській області очікується хмарна та дощова погода. Температура у столиці вночі буде +3…+5 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до +10…+12. В Київській області вночі очікується температура до +7 градусів тепла, вдень до +7…+12°.

Нагадаємо, раніше прогнозом погоди на вихідні ділилась синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що після нетривалого похолодання до України повертається весіннє тепло. Однак в неділю набіжать хмари, а температура знизиться.

Тим часом астрологи назвали знаки Зодіаку, яким варто відпустити всі образи й розчарування. Їм також необхідно помиритися з близькими людьми до кінця березня 2025 року.