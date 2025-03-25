Отопительный сезон закончился раньше из-за недостатка газа в результате атак РФ, — нардеп (видео)

Нардеп Алексей Кучеренко напомнил о пяти российских атаках на газотранспортную систему Украины, в результате чего потеряно почти половину мощности по добыче.

Related video

Отопительный сезон в Украине завершается вследствие дефицита газа. Он возник из-за атаки России на газодобывающую инфраструктуру Украины, сообщил народный депутат от политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Он напомнил, что в последнее время Вооруженные силы Российской Федерации нанесли пять мощных ударов по газодобывающей инфраструктуре Украины. Это привело к потере 40% их мощности по добыче.

"Нам просто не хватает сейчас газа. Поэтому инициация окончания отопительного сезона была со стороны оператора ГТС, который отвечает за баланс газа и соответственно НАК "Нафтогаз. Так совпало, что дотянули до конца марта", — сказал нардеп.

Заявление Алексея Кучеренко не комментировали ни министр энергетики Герман Галущенко, ни НАК "Нафтогаз Украины".

Ситуация в газотранспортной системе Украины: что известно

Напомним, 21 февраля агентство Reuters заявило, что из-за ударов россиян Украина потеряла 40% мощностей газодобычи. Из-за этого придется импортировать 800 млн куб м газа из-за рубежа в течение следующих двух месяцев. Журналисты отметили, что к началу отопительного сезона в 2025-26 Украине следует накопить 13 млрд куб. м газа.

Отметим, что с понедельника, 24 марта, Киев завершает отопительный сезон. Тогда решение о конце отопительного сезона приняла городская власть, учитывая прогноз синоптиков относительно стабильного потепления