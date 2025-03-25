Опалювальний сезон закінчився раніше через нестачу газу внаслідок атак РФ, — нардеп (відео)

Нардеп Олексій Кучеренко нагадав про п'ять російських атак на газотранспортну систему України, внаслідок чого втрачено майже половину потужності з видобутку.

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Опалювальний сезон в Україні завершується внаслідок дефіциту газу. Він виник через атаки Росії на газовидобувну інфраструктуру Україні, повідомив народний депутат від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

Він нагадав, що останнім часом Збройні сили Російської Федерації завдали п'ять потужних ударів по газовидобувній інфраструктурі Україні. Це призвело до втрати 40% їхньої потужності з видобутку.

"Нам просто не вистачає зараз газу. Тому ініціація закінчення опалювального сезону була з боку оператора ГТС, який відповідає за баланс газу і відповідно НАК "Нафтогаз. Так співпало, що дотягнули до кінця березня", — сказав нардеп.

Заяву Олексія Кучеренка не коментували ні міністр енергетики Герман Галущенко, ні НАК "Нафтогаз Україна".

Ситуація в газотранспортній системі України: що відомо

Нагадаємо, 21 лютого агентство Reuters заявило, що через удари росіян Україна втратила 40% потужностей газодобування. Через це доведеться імпортувати 800 млн куб м газу з-за кордону протягом наступних двох місяців. Журналісти зазначили, що до початку опалювального сезону у 2025-26 Україні слід накопичити 13 млрд куб. м газу.

Зазначимо, що з понеділка, 24 березня, Київ завершує опалювальний сезон. Тоді рішення про кінець опалювального сезону ухвалила міська влада, зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління