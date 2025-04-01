Дожди и сильный ветер: какой будет погода в Украине 2 апреля (карта)

В Украине в ряде регионов проходят дожди из-за господства циклона. Более того, ожидается сильный ветер с возможными штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко 1 апреля.

Погода в Украине на завтра, 2 апреля

В среду в Украине практически повсеместно дожди, от небольших до умеренных. В западных регионах во второй половине дня 2 апреля осадки прекратятся.

На севере и западе в среду ожидается сильный ветер северных направлений, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в восточных областях, на юге и на Днепропетровщине, днем +14+19 градусов.

В центральных областях +10+14 градусов, а в Винницкой области +7+11 градусов.

На западе в основном холодно, +9+12 градусов, однако в Волынской и Ровенской областях будет до +12+16 градусов.

Холоднее всего будет на севере: днем +7+9 градусов.

Осадки в Украине 2 апреля 2025 года Фото: ventusky.com

Погода в Киеве на завтра, 2 апреля

В столице в среду ожидается влажная погода с периодическим дождем. Более того, будет порывистый сильный ветер и низкая температура воздуха, днем до +9 градусов.

Похолодание в Украине

Ближе к выходным потеплеет, однако уже в субботу и воскресенье практически по всей Украине распространится холодная воздушная масса.

Похолодание на следующей неделе усилится: будут вероятны ночные заморозки, усиленный ветер и мокрый снег.

Наталка Диденко призвала внимательно следить за ежедневным развитием синоптической ситуации.

Напомним, легендарная аист Одарка снесла яйцо, но не от Грицька. В гнездо в этом году прилетел другой аист, которого уже назвали Грициком.

Также Фокус писал о погоде в Украине в апреле 2025: к нам идет циклон с дождями, снегом и заморозками.