У аиста Одарки и ее нового "мужа" появилось первое яйцо (видео)

У легендарной аиста Одарки и ее нового "избранника" Грицика появилось первое яйцо после того, как предыдущий "муж" Грицько не вернулся в гнездо в Национальном парке "Пирятинский" на Полтавщине.

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Об этом стало известно из трансляции на YouTube-канале "Лелека Грицько".

Аисты Одарка и Грицик на Полтавщине

Как известно, в этом году Грицько так и не вернулся, а нового будущего отца назвали Грициком.

"В семье Грицька и Одарки развернулась настоящая драма. Вероятно, самка нашла себе другого молодого аиста. А где же тогда Грицько Наблюдаете за этой "Санта-Барбарой" по-полтавски?" — пишет местное издание "Зміст".

Грицько не вернулся в свое гнездо

Научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло рассказал, что обычно первым из теплых краев возвращается самец, а кто медлит с перелетом, рискует остаться в худших условиях. Птица должна найти гнездо в "благоприятной естественной среде", после чего туда прилетает самка. Впрочем, в этом году первой к гнезду прилетела Одарка.

Аист Грицько не вернулся в гнездо

В гнезде могла оказаться другая птица из-за задержки Грицька в дороге. Более того, ученый не уверен, жива ли легендарная птица вообще.

"Надежды, что Грицько жив, тают с каждым днем", — сказал Подобайло.

Если же самец вернется, они вместе с Грициком могут устроить драку. Скорее всего, победит Грицько, а молодой аист будет изгнан из гнезда.

Когда в этом году люди в гнезде заметили аиста, предположив, что это Грицько, Подобайло развенчал эти домыслы.

"Появление взрослой самки в чужом гнезде маловероятно. У нее заложено возвращаться в старое гнездо. Вероятнее всего, самка в гнезде — это Одарка", — отметил ученый.

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