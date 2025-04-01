У лелеки Одарки та її нового "чоловіка" зʼявилося перше яйце (відео)

У легендарної лелеки Одарки та її нового "обранця" Грицика зʼявилося перше яйце після того, як попередній "чоловік" Грицько не повернувся до гнізда в Національному парку "Пирятинський" на Полтавщині.

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Про це стало відомо з трансляції на YouTube-каналі "Лелека Грицько".

Лелеки Одарка та Грицик на Полтавщині

Як відомо, цього року Грицько так і не повернувся, а нового майбутнього батька назвали Грициком.

"У родині Грицька та Одарки розгорнулася справжня драма. Ймовірно, самка знайшла собі іншого молодого лелеку. А де ж тоді Грицько Спостерігаєте за цією "Санта-Барбарою" по-полтавськи?" — пише місцеве видання "Зміст".

Грицько не повернувся до свого гнізда

Науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло розповів, що зазвичай першим з вирію повертається самець, а хто зволікає з перельотом, ризикує залишитись у гірших умовах. Птах має знайти гніздо у "сприятливому природному середовищі", після чого туди прилітає самка. Втім, цього року першою до гнізда прилетіла Одарка.

Лелека Грицько не повернувся до гнізда

У гнізді міг опинитись інший птах через затримку Грицька в дорозі. Ба більше, учений не впевнений, чи легендарний птах узагалі живий.

"Надії, що Грицько живий, тануть з кожним днем", — сказав Подобайло.

Якщо ж самець повернеться, вони разом з Грициком можуть влаштувати бійку. Швидше за все, переможе Грицько, а молодий лелека буде вигнаний з гнізда.

Коли цьогоріч люди у гнізді помітили лелеку, припустивши, що це Грицько, Подобайло розвінчав ці домисли.

"Поява дорослої самки в чужому гнізді малоймовірна. У неї закладено повертатися до старого гнізда. Найвірогідніше, самка в гнізді – це Одарка", — зазначив учений.

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