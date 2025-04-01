У лелеки Одарки та її нового "чоловіка" зʼявилося перше яйце (відео)
У легендарної лелеки Одарки та її нового "обранця" Грицика зʼявилося перше яйце після того, як попередній "чоловік" Грицько не повернувся до гнізда в Національному парку "Пирятинський" на Полтавщині.
Про це стало відомо з трансляції на YouTube-каналі "Лелека Грицько".
Як відомо, цього року Грицько так і не повернувся, а нового майбутнього батька назвали Грициком.
"У родині Грицька та Одарки розгорнулася справжня драма. Ймовірно, самка знайшла собі іншого молодого лелеку. А де ж тоді Грицько Спостерігаєте за цією "Санта-Барбарою" по-полтавськи?" — пише місцеве видання "Зміст".
Науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло розповів, що зазвичай першим з вирію повертається самець, а хто зволікає з перельотом, ризикує залишитись у гірших умовах. Птах має знайти гніздо у "сприятливому природному середовищі", після чого туди прилітає самка. Втім, цього року першою до гнізда прилетіла Одарка.
Лелека Грицько не повернувся до гнізда
У гнізді міг опинитись інший птах через затримку Грицька в дорозі. Ба більше, учений не впевнений, чи легендарний птах узагалі живий.
"Надії, що Грицько живий, тануть з кожним днем", — сказав Подобайло.
Якщо ж самець повернеться, вони разом з Грициком можуть влаштувати бійку. Швидше за все, переможе Грицько, а молодий лелека буде вигнаний з гнізда.
Коли цьогоріч люди у гнізді помітили лелеку, припустивши, що це Грицько, Подобайло розвінчав ці домисли.
"Поява дорослої самки в чужому гнізді малоймовірна. У неї закладено повертатися до старого гнізда. Найвірогідніше, самка в гнізді – це Одарка", — зазначив учений.
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