Одарка більше не з Грицьком: що сталось у знаменитого сімейства лелек з Полтавщини

За словами науковця Анатолія Подобайла, "заміна" в гнізді може статись через затримку Грицька в дорозі. Якщо ж він повернеться, самці влаштують бійку.

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У гнізді лелек на Полтавщині, за яким цілодобово ведеться відеоспостереження, насправді може бути не Грицько, а Одарка з іншим птахом. Доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, за сумісництвом науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло в коментарі "Телеграфу" припустив, що до господарки гнізда доєднався інший птах.

"Цьогоріч в об’єктив відеокамери, встановленої на гнізді, з якого ведеться стрім, перший раз лелека потрапив 20 березня. Було зрозуміло, що це "залітний" птах. Бо він лише на кілька хвилин опустився у гніздо, трохи в ньому потоптався і зник", — зазначив він.

На думку науковця, молодий лелека підшукував собі гніздо. Просторе "житло" в Леляках він собі уподобав і, певно, хотів захопити.

Анатолій Подобайло розповів, що зазвичай першим з вирію повертається самець, а хто зволікає з перельотом, ризикує залишитись у гірших умовах. Птах має знайти гніздо у "сприятливому природному середовищі", після чого туди прилітає самка. Однак цьогоріч уперше за час спостережень першою до гнізда прилетіла Одарка.

В гнізді міг опинитись інший птах через затримку Грицька в дорозі. Однак вчений не впевнений, що птах взагалі зараз живий.

Якщо ж старий самець повернеться, вони разом з молодим "обранцем" можуть влаштувати бійку. Тоді переможе Грицько, а молодий лелека буде вигнаний з гнізда.

"Але, як би там не було, перше знесене Одаркою яйце буде запліднене його конкурентом. Як зреагує на це давній партнер самки? Викине яйце? Викине пташеня? Чи прийме чужу дитину за свою? Розвиток подій може бути різним", — додав Анатолій Подобайло.

Нагадаємо, раніше українським полярникам вдалося зафіксувати на відео, як єдиний "сухопутний" птах Антарктики — сивка біла — відбирає їжу в пінгвінів. У Національному антарктичному науковому центрі 13 березня розповіли, що зазвичай така поведінка вважається нормальною для цієї цікавої істоти.

Раніше вчені розповідали, що близько 60 видів усіх птахів на Землі не вміють літати. Вони походять від літаючих предків, але втратили здатність літати.