Одарка больше не с Грицьком: что произошло у знаменитого семейства аистов с Полтавщины

По словам ученого Анатолия Подобайло, "замена" в гнезде может произойти из-за задержки Грицько в дороге. Если же он вернется, самцы устроят драку.

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В гнезде аистов на Полтавщине, за которым круглосуточно ведется видеонаблюдение, на самом деле может быть не Гриша, а Одарка с другой птицей. Доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, по совместительству научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло в комментарии "Телеграфу" предположил, что к хозяйке гнезда присоединилась другая птица.

"В этом году в объектив видеокамеры, установленной на гнезде, с которого ведется стрим, первый раз аист попал 20 марта. Было понятно, что это "залетная" птица. Потому что он лишь на несколько минут опустился в гнездо, немного в нем потоптался и исчез", — отметил он.

По мнению ученого, молодой аист подыскивал себе гнездо. Просторное "жилье" в Леляках он себе облюбовал и, вероятно, хотел захватить.

Анатолий Подобайло рассказал, что обычно первым из теплых краев возвращается самец, а кто медлит с перелетом, рискует остаться в худших условиях. Птица должна найти гнездо в "благоприятной естественной среде", после чего туда прилетает самка. Однако в этом году впервые за время наблюдений первой к гнезду прилетела Одарка.

В гнезде могла оказаться другая птица из-за задержки Грицька в дороге. Однако ученый не уверен, что птица вообще сейчас жива.

Если же старый самец вернется, они вместе с молодым "избранником" могут устроить драку. Тогда победит Грицько, а молодой аист будет изгнан из гнезда.

"Но, как бы там ни было, первое снесенное Одаркой яйцо будет оплодотворено его конкурентом. Как отреагирует на это давний партнер самки? Выбросит яйцо? Выбросит птенца? Примет чужого ребенка за своего? Развитие событий может быть разным", — добавил Анатолий Подобайло.

Напомним, ранее украинским полярникам удалось зафиксировать на видео, как единственная "сухопутная" птица Антарктики — белая сивка — отбирает еду у пингвинов. В Национальном антарктическом научном центре 13 марта рассказали, что обычно такое поведение считается нормальным для этого интересного существа.

Ранее ученые рассказывали, что около 60 видов всех птиц на Земле не умеют летать. Они произошли от летающих предков, но потеряли способность летать.