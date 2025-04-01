Дощі та сильний вітер: якою буде погода в Україні 2 квітня (карта)

В Україні в низці регіонів проходять дощі через панування циклону. Ба більше, очікується сильний вітер з можливими штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко 1 квітня.

Погода в Україні на завтра, 2 квітня

У середу в Україні практично повсюди дощі, від невеликих до помірних. У західних регіонах у другій половині дня 2 квітня опади припиняться.

На півночі та заході в середу очікується сильний вітер північних напрямків, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря у східних областях, на півдні та на Дніпропетровщині, вдень +14+19 градусів.

У центральних областях +10+14 градусів, а на Вінниччині +7+11 градусів.

На заході здебільшого холодно, +9+12 градусів, проте у Волинській та Рівненській областях буде до +12+16 градусів.

Найхолодніше буде на півночі: вдень +7+9 градусів.

Опади в Україні 2 квітня 2025 Фото: ventusky.com

Погода в Києві на завтра, 2 квітня

У столиці в середу очікується волога погода з періодичним дощем. Ба більше, буде рвучкий сильний вітер та низька температура повітря, вдень до +9 градусів.

Похолодання в Україні

Ближче до вихідних потеплішає, проте вже в суботу та неділю практично по всій Україні пошириться холодна повітряна маса.

Похолодання на наступному тижні посилиться: будуть ймовірні нічні заморозки, посилений вітер та мокрий сніг.

Наталка Діденко закликала уважно стежити за щоденним розвитком синоптичної ситуації.

Нагадаємо, легендарна лелека Одарка знесла яйце, але не від Грицька. До гнізда цьогоріч прилетів інший лелека, якого вже назвали Грициком.

Також Фокус писав про погоду в Україні у квітні 2025: до нас йде циклон з дощами, снігом та заморозками.