В туалете лицея на Киевщине установили камеру: директор говорит о первоапрельской шутке (видео)

В туалете опорного учебного заведения "Васильковский академический лицей "Успех" установили камеры наблюдения. При этом кабинки в комнате отсутствуют.

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Об этом сообщает компания по производству и трансляции медиа NVT. Там назвали это полным нарушением закона, прав ребенка и этических норм.

В сообщении отмечается, что согласно действующему законодательству запрещено устанавливать видеонаблюдение в туалетах, раздевалках и других местах, где человек имеет право на приватность.

"Такие действия администрации — это не только произвол, но и прямое унижение достоинства детей", — добавили там.

На пост отреагировал руководитель учебного заведения Виталий Красников. Он назвал это первоапрельским розыгрышем, добавив, что камера — это муляж, который не осуществляет никаких записей.

Фото: Скриншот

В комментариях к посту люди возмущались туалетами без перегородок и отдельных кабинок, отмечая, что это является унижением людей. Некоторые писали, что директора нужно уволить, другие отмечали, что камера действительно является ненастоящей, а кабинки в процессе установки.

"В туалете нет кабинок, но все знают, что их установка в процессе. А муляж камеры — это шутка, и жаль что не все это поняли. Мой ребенок учится в этом лицее, и говорит что туда из детей никто не ходить, потому что там нет кабинок. Поэтому муляж там и повесили в прикол", — говорится в одном из сообщений.

Фото: Скриншот

Позже NVT добавил две фотографии. Одна, вероятно, сделана в том же туалете. На фото видна часть окна. В правом верхнем углу можно заметить фотокамеру.

На другой фотографии, вероятно, изображено то же место. На фотокарточке видно то же окно, но камера там уже отсутствует. Вместо нее в стене виднеется дырка.

На ситуацию отреагировал депутат Васильковского городского совета Владимир Евменов. Он рассказал, что видео ему прислали ученики лицея. По его словам, камера стоит в туалете, прямо направлена на унитазы.

На момент публикации комментарии от опорного учреждения образования "Васильковский академический лицей "Успех" отсутствуют. Никак не комментировали ситуацию ни в городском совете, ни в управлении образовании, ни в полиции Киевской области.

Как в Украине регулируется вопрос фото- и видеосъемки

Следует отметить, что статьей 32 Конституции Украины предусмотрено, что никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных главным законом страны. Также отмечается, что сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия не допускается, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

В Гражданском кодексе Украины предусматривается согласие лица для снятия его на фото-, кино-, теле- или видеопленку. Согласие лица на съемку его на фото-, кино-, теле- или видеопленку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера. Согласие лица на съемку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера.

В адвокатском объединении "Бачинский и партнеры" отметили, что видеосъемка считается незаконной, если она:

вообще запрещена законом, в частности в местах личного пользования (туалет, душевая кабина, раздевалка), посредством использования скрытых видеокамер;

осуществляется без согласия лица.

Согласие может быть четко выраженным в устной или письменной форме. Специалисты добавили, что допускается молчаливое согласие — в этом случае человек видит и понимает, что его снимают, но не возражает против этого ни словами, ни действиями.

Ответственность за незаконную съемку

В Уголовном кодексе Украины установлена ответственность за вышеуказанные действия, в частности:

статья 182 — это нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает максимальное нарушение в виде лишения свободы на срок до пяти лет;

по статье 359 лицо могут наказать за незаконное приобретение или сбыт специальных технических средств негласного получения информации, а также незаконное их использование до десяти лет лишения свободы.

Лицо может также понести гражданскую ответственность. Специалисты юридической компании "Приходько и партнеры" отметили, что потерпевшие имеют право требовать компенсации за ущерб, нанесенный их репутации или приватности.

Напомним, в феврале стало известно, что судья одного из судов Киевщины смог выехать за границу на отдых по поддельным документам. В отношении него было возбуждено уголовное производство.

Позже стало известно, что в одном из детских садов Броваров (Киевская область) воспитательница частного детсада неподобающим образом обращалась с детьми. Одного из мальчиков она дергала за одежду на детской площадке.