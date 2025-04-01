В туалеті ліцею на Київщині встановили камеру: директор говорить про першоквітневий жарт (відео)

В туалеті опорного закладу освіти "Васильківський академічний ліцей "Успіх" встановили камери спостереження. При цьому кабінки в кімнаті відсутні.

Related video

Про це повідомляє компанія з виробництва та трансляції медіа NVT. Там назвали це повним порушенням закону, прав дитини та етичних норм.

В повідомленні зазначається, що згідно з чинним законодавством заборонено встановлювати відеоспостереження в туалетах, роздягальнях та інших місцях, де людина має право на приватність.

"Такі дії адміністрації — це не лише свавілля, а й пряме приниження гідності дітей", — додали там.

На пост відреагував керівник навчального закладу Віталій Красніков. Він назвав це першоквітневим розіграшем, додавши, що камера — це муляж, яка не здійснює ніяких записів.

Фото: Скріншот

В коментарях до посту люди обурювались туалетами без перегородок та окремих кабінок, зазначаючи, що це є приниженням людей. Деякі писали, що директора потрібно звільнити, інші зазначали, що камера дійсно є несправжньою, а кабінки в процесі встановлення.

"В туалеті нема кабінок.Але ж всі знають що їх встановлення в процесі. А муляж камери — це жарт, і шкода що не всі це зрозуміли. Моя дитина навчається в цьому ліцеї, і каже що туди з дітей ніхто не ходити, бо там немає кабінок. Тому муляж там і повісили в прикол", — йдеться в одному з повідомлень.

Фото: Скріншот

Пізніше NVT додав дві фотографії. Одна, ймовірно, зроблена в тому ж туалеті. На фото видна частина вікна. В правому верхньому кутку можна помітити фотокамеру.

На іншій фотографії, ймовірно, зображене те ж місце. На фотокартці видно те ж вікно, але камера там вже відсутня. Замість неї в стіні видніється дірка.

На ситуацію відреагував депутат Васильківської міської ради Володимир Євменов. Він розповів, що відео йому надіслали учні ліцею. За його словами, камера стоїть в туалеті, прямо направлена на унітази.

На момент публікації коментарі від опорного закладу освіти "Васильківський академічний ліцей "Успіх" відсутні. Ніяк не коментували ситуацію ні в міській раді, ні в управлінні освіті, ні в поліції Київської області.

Як в Україні регулюється питання фото- та відеозйомки

Слід зазначити, що статтею 32 Конституції України передбачено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених головним законом країни. Також зазначається, що збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди не допускається, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

В Цивільному кодексі України передбачається згода особи для знаття її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Згода особи на знімання припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

В адвокатському об'єднанні "Бачинський і партнери" наголосили, що відеозйомка вважається незаконною, якщо вона:

взагалі заборонена законом, зокрема у місцях особистого користування (туалет, душова кабіна, роздягальня), за допомогою використання прихованих відеокамер;

здійснюється без згоди особи.

Згода може бути чітко вираженою в усній чи письмовій формі. Фахівці додали, що допускається мовчазна згода — в цьому випадку людина бачить і розуміє, що її знімають, але не заперечує проти цього ні словами, ні діями.

Відповідальність за незаконну зйомку

В Кримінальному кодексі Україні встановлена відповідальність за вищевказані дії, зокрема:

стаття 182 — це порушення недоторканності приватного життя передбачає максимальне порушення у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років;

за статтею 359 особу можуть покарати за незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їх використання до десяти років позбавлення волі.

Особа може також понести цивільну відповідальність. Фахівці юридичної компанії "Приходько та партнери" зазначили, що потерпілі мають право вимагати компенсації за збитки, завданій їх репутації або приватності.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що суддя одного з судів Київщини зміг виїхати за кордон на відпочинок по підробленим документам. Відносно нього було порушено кримінальне провадження.

Пізніше стало відомо, що в одному з дитячих садочків Броварів (Київська область) вихователька приватного дитсадка неналежним чином поводилася з дітьми. Одного із хлопчиків вона шарпала за одяг на дитмайданчику.