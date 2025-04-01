В Виннице нашли того, кто изуродовал могилу самого молодого бойца "Азова" "Гринки" (видео)

В Виннице в очередной раз ограбили могилу самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича "Гринки". Правоохранители нашли подозреваемую.

Related video

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Как отмечают в полиции, с могилы военного на Сабаровском кладбище исчезли деревянная булава и свечи.

Благодаря камерам наблюдения правоохранители выяснили, что к надругательству над могилой причастна 39-летняя винничанка. Дома у нее нашли и краденые вещи.

По словам женщины, она совершила правонарушение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Почему она осквернила могилу украинского защитника, женщина объяснить не смогла.

По данному факту продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 297 УКУ (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

Сейчас с женщиной проводятся следственные действия и ожидается результаты назначенных экспертиз, по выводам которых будут приняты окончательные процессуальные решения.

Напомним, что 31 марта сообщалось, что на винницком кладбище неизвестные снова ограбили могилу самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича ("Гринка"), который погиб на войне весной 2024 года.

Также сообщалось, что на фронте погиб 29-летний военный Дмитрий Лопарев. Он добровольно стал на защиту страны в 19 лет и воевал в рядах "Правого сектора".