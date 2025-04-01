У Вінниці знайшли того, хто понівечив могилу наймолодшого бійця "Азову" "Грінки"(відео)

У Вінниці вкотре пограбували могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича "Грінки". Правоохоронці знайшли підозрювану.

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Про це повідомили в поліції Вінницької області.

Як зазначають в поліції, з могили військового на Сабарівському кладовищі зникли дерев’яна булава та свічки.

Завдяки камерам спостереження правоохоронці з'ясували, що до наруги над могилою причетна 39-річна вінничанка. Вдома у неї знайшли й крадені речі.

За словами жінки, вона скоїла правопорушення, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Чому вона спаплюжила могилу українського захисника, жінка пояснити не змогла.

За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 297 ККУ (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

Зараз із жінкою проводяться слідчі дії та очікується на результати призначених експертиз, за висновками яких будуть прийняті остаточні процесуальні рішення.

Нагадаємо, що 31 березня повідомлялося, що на вінницькому кладовищі невідомі знову пограбували могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича ("Грінка"), який загинув на війні навесні 2024 року.

Також повідомлялося, що на фронті загинув 29-річний військовий Дмитро Лопарєв. Він добровільно став на захист країни у 19 років і воював у лавах "Правого сектору".