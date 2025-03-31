Могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича вкотре пограбували (відео)

На вінницькому кладовищі невідомі знову пограбували могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича ("Грєнка"), який загинув на війні навесні 2024 року.

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Про це повідомила поліція Вінницької області 31 березня 2025.

"30 березня до поліції звернулась жителька м. Вінниця з повідомленням про те, що з могили її сина, військовослужбовця з позивним "Грінка", на кладовищі "Сабарів-1" невідомі скоїли крадіжку дерев’яної булави та трьох свічок", — зазначила пресслужба поліції.

У соцмережах мати загиблого захисника України, Маріанна Гринцевич, повідомила, що викрадені свічки були коштовними, "не за три гривні", а булава — привезена з Карпат та прикручена до могили, "бо все крадуть".

У Вінниці пограбували могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія Гринцевича

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, а слідчі встановлюють причетних до кримінального правопорушення осіб.

Зазначимо, що це не перша крадіжка з могили Назарія Гринцевича. У червні мати загиблого воїна розповіла, що з могили зник іграшковий собака, якого вона подарувала сину в дитинстві. Згодом іграшку повернули.

Що відомо про Назарія Гринцевича

У 2022 році упродовж трьох місяців "Грєнка" був одним із тих, хто тримав оборону на "Азовсталі". Після цього юний захисник потрапив у полон та чотири місяці перебував у колонії т.зв. "ДНР". Україна повернула воїна в межах обміну у вересні 2022 року.

Після цього Назарій Гринцевич знову пішов на фронт. Він був командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу "Контакт 12". 10 березня 2024 йому виповнився 21 рік. "Грєнка" був родом з Вінниці.

Назарій Гринцевич

Відео з "Азовсталі" у 2022 році, на якому Гринцевич сказав: "Любіть маму, їжте кашу і любіть Україну" стало вірусним.

Назарій Гринцевич у 2022 році захищав "Азовсталь"

У травні 2024 стало відомо про загибель героя.

Нагадаємо, 24 березня стало відомо про смерть волонтерки з Вінниці Катерини Гнот, яка за кілька місяців до цього втратила чоловіка на фронті.

Також Фокус писав про те, що 22 березня на фронті загинув 29-річний боєць "Правого сектору" Дмитро Лопарєв. Він добровільно став на захист країни у 19 років.