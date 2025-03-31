Могилу самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича в очередной раз ограбили (видео)

На винницком кладбище неизвестные снова ограбили могилу самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича ("Гренка"), который погиб на войне весной 2024 года.

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Об этом сообщила полиция Винницкой области 31 марта 2025 года.

"30 марта в полицию обратилась жительница г. Винница с сообщением о том, что с могилы ее сына, военнослужащего с позывным "Гренка", на кладбище "Сабаров-1" неизвестные совершили кражу деревянной булавы и трех свечей", — отметила пресс-служба полиции.

В соцсетях мать погибшего защитника Украины, Марианна Гринцевич, сообщила, что похищенные свечи были ценными, "не за три гривны", а булава — привезена из Карпат и прикручена к могиле, "потому что все воруют".

В Виннице ограбили могилу самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование, а следователи устанавливают причастных к уголовному правонарушению лиц.

Отметим, что это не первая кража с могилы Назария Гринцевича. В июне мать погибшего воина рассказала, что с могилы исчезла игрушечная собака, которую она подарила сыну в детстве. Впоследствии игрушку вернули.

Что известно о Назарии Гринцевиче

В 2022 году в течение трех месяцев "Гренка" был одним из тех, кто держал оборону на "Азовстали". После этого юный защитник попал в плен и четыре месяца находился в колонии т.н. "ДНР". Украина вернула воина в рамках обмена в сентябре 2022 года.

После этого Назарий Гринцевич снова ушел на фронт. Он был командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12". 10 марта 2024 года ему исполнился 21 год. "Гренка" был родом из Винницы.

Назарий Гринцевич

Видео с "Азовстали" в 2022 году, на котором Гринцевич сказал: "Любите маму, ешьте кашу и любите Украину" стало вирусным.

Назарий Гринцевич в 2022 году защищал "Азовсталь"

В мае 2024 года стало известно о гибели героя.

Напомним, 24 марта стало известно о смерти волонтера из Винницы Екатерины Гнот, которая за несколько месяцев до этого потеряла мужа на фронте.

Также Фокус писал о том, что 22 марта на фронте погиб 29-летний боец "Правого сектора" Дмитрий Лопарев. Он добровольно стал на защиту страны в 19 лет.