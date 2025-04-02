В Украине еще больше похолодает: где и когда заснежит, — Укргидрометцентр

Дождливая весенняя погода еще задержится в ближайшие дни, но скоро ощутимое похолодание усилится. Местами даже может пройти мокрый снег.

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Детальным прогнозом погоды в комментарии УНИАН поделилась синоптик Укргидрометцентра.

Погода на месяц: где выпадет снег

В Украине ощутимо похолодало, но эксперт объяснила, что 2-3 апреля в Украине еще будет "весенняя погода". Сегодня в большинстве областей из-за атмосферных фронтов будет дождливо.

Однако 3-4 апреля дождей станет меньше. Небольшие осадки возможны лишь ночью на юго-востоке, Прикарпатье и Закарпатье. В горах даже ожидается мокрый снег.

Погода на месяц: каким будет начало апреля

В первые дни апреля будет поступать влажный умеренно теплый воздух с северных направлений. Ночью столбики термометров будут фиксировать небольшие "плюсы", а днем — примерно +10 градусов. Сегодня теплее будет в южных и восточных регионах, но в четверг такая погода ожидается в большинстве областей. Как пояснила Птуха, это связано с меньшим количеством осадков.

В целом до 4 апреля ночью прогнозируют от +1 до +7 градусов, а днем — от +11 до +16 градусов.

"В дальнейшем у нас будет происходить заход холодного воздуха на выходных, с северо-запада", — подчеркнула синоптик.

Погода на месяц: чего ждать на выходных

Уже в субботу западная и северная части Украины почувствуют поступление прохладного воздуха с северо-запада.

"И там могут быть и осадки, и, возможно, даже уже в прогнозе будем слышать снова о мокром снеге. Потому что атмосферные фронты с северо-запада будут нести с собой прохладную воздушную массу и, соответственно, осадки также будут местами уже, возможно, смешанной фазы", — пояснила Птуха.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какая будет погода в Украине 2 апреля. Практически по всей территории страны будут дожди, а на севере и западе возможен сильный ветер со штормовыми порывами.

1 апреля Государственное агентство лесных ресурсов показало "карпатского единорога". Животное зафиксировала камера в пихтово-буковых лесах, и украинцам объяснили, кто на самом деле попал в кадр.