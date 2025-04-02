В Україні ще більше похолодає: де і коли засніжить, — Укргідрометцентр

Дощова весняна погода ще затримається найближчими днями, але скоро відчутне похолодання посилиться. Місцями навіть може пройти мокрий сніг.

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Детальним прогнозом погоди у коментарі УНІАН поділилась синоптикиня Укргідрометцентру.

Погода на місяць: де випаде сніг

В Україні відчутно похолодало, але експертка пояснила, що 2-3 квітня в Україні ще буде "весняна погода". Сьогодні у більшості областей через атмосферні фронти дощитиме.

Однак 3-4 квітня дощів поменшає. Невеликі опади можливі лише уночі на південному сході, Прикарпатті й Закарпатті. У горах навіть очікується мокрий сніг.

Погода на місяць: яким буде початок квітня

У перші дні квітня надходитиме вологе помірно тепле повітря з північних напрямків. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть невеликі "плюси", а вдень — приблизно +10 градусів. Сьогодні тепліше буде у південних і східних регіонах, але у четвер така погода очікується у більшості областей. Як пояснила Птуха, це пов’язано з меншою кількістю опадів.

Загалом до 4 квітня вночі прогнозують від +1 до +7 градусів, а вдень — від +11 до +16 градусів.

"Надалі у нас буде відбуватися захід холодного повітря на вихідних, з північного заходу", — підкреслила синоптикиня.

Погода на місяць: чого чекати на вихідних

Вже у суботу західна і північна частини України відчують надходження прохолодного повітря з північного заходу.

"І там можуть бути і опади, і, можливо, навіть вже у прогнозі будемо чути знову про мокрий сніг. Тому що атмосферні фронти з північного заходу будуть нести з собою прохолодну повітряну масу і, відповідно, опади також будуть подекуди вже, можливо, змішаної фази", — пояснила Птуха.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, яка буде погода в Україні 2 квітня. Практично по всій території країни будуть дощі, а на півночі й заході можливий сильний вітер зі штормовими поривами.

1 квітня Державне агентство лісових ресурсів показало "карпатського єдинорога". Тварину зафіксувала камера у ялицево-букових лісах, й українцям пояснили, хто насправді потрапив у кадр.