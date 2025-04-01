У Карпатах зловили на камеру "єдинорога": ким виявився загадковий звір (фото)

В лісах національного природного парку "Бойківщина" гуляє "карпатський єдиноріг". Дивовижний звір виявився самцем козулі, який втратив свій другий ріг чи взагалі не мав його через аномалію розвитку.

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Світлини опублікували 1 квітня на Facebook-сторінках пресслужби Державного агентства лісових ресурсів України та Національного природного парку "Бойківщина".

У національному природному парку "Бойківщина" спіймали на камеру "єдинорога" Фото: Facebook / Державне агентство лісових ресурсів України

"Сенсація у НПП "Бойківщина"! Новий вид — карпатський єдиноріг!" — повідомили у пресслужбі парку.

"Єдиноріг" живе у ялицево-букових лісах Карпат. Він виявився однорогим самцем козулі.

"Але ж хіба це привід не вірити у дива?" — запитали співробітники національного парку.

В НПП ''Бойківщина'' пояснили, що у природі іноді трапляються самці козулі, в яких один із рогів розвинувся неправильно, зламався у бійці з суперником чи випадково пошкодився в інший спосіб.

"Вражаючи своїм виглядом та таємничістю, лісові мешканці нагадують нам, що природа здатна створювати чудеса навіть у звичайних, на перший погляд, істотах. Тож наступного разу, коли мандруватимете лісами Бойківщини, хто знає, може, вам пощастить зустріти цього загадкового красеня!" — зазначили в Державному агентстві лісових ресурсів України.

"Карпатський єдиноріг" — це однорогий самець козулі Фото: Facebook / Державне агентство лісових ресурсів України

Нагадаємо, 1 квітня з трансляції на YouTube-каналі "Лелека Грицько" стало відомо, що в Національному парку "Пирятинський" у Полтавській області у лелеки Одарки та її нового "чоловіка" зʼявилося перше яйце.

Камери ДП "Ліси України" на Буковині 22 січня спіймали ведмедя, який не впав у сплячку, катав снігову кулю та грався з тюком сіна, який єгері лишили для оленів.