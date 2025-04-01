В Карпатах поймали на камеру "единорога": кем оказался загадочный зверь (фото)

В лесах национального природного парка "Бойковщина" гуляет "карпатский единорог". Удивительный зверь оказался самцом косули, который потерял свой второй рог или вовсе не имел его из-за аномалии развития.

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Фотографии опубликовали 1 апреля на Facebook-страницах пресс-службы Государственного агентства лесных ресурсов Украины и Национального природного парка "Бойковщина".

В национальном природном парке "Бойковщина" поймали на камеру "единорога" Фото: Facebook / Державне агентство лісових ресурсів України

"Сенсация в НПП "Бойковщина"! Новый вид — карпатский единорог!" — сообщили в пресс-службе парка.

"Единорог" живет в пихтово-буковых лесах Карпат. Он оказался однорогим самцом косули.

"Но разве это повод не верить в чудеса?" — спросили сотрудники национального парка.

В НПП ''Бойковщина'' объяснили, что в природе иногда встречаются самцы косули, у которых один из рогов развился неправильно, сломался в драке с соперником или случайно повредился другим способом.

"Поражая своим видом и таинственностью, лесные жители напоминают нам, что природа способна создавать чудеса даже в обычных, на первый взгляд, существах. Поэтому в следующий раз, когда будете путешествовать лесами Бойковщины, кто знает, может, вам повезет встретить этого загадочного красавца!" — отметили в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

"Карпатский единорог" — это однорогий самец косули Фото: Facebook / Державне агентство лісових ресурсів України

Напомним, 1 апреля из трансляции на YouTube-канале "Аист Грицько" стало известно, что в Национальном парке "Пирятинский" в Полтавской области у аиста Одарки и ее нового "мужа" появилось первое яйцо.

Камеры ГП "Леса Украины" на Буковине 22 января поймали медведя, который не впал в спячку, катался снежный шар и играл с тюком сена, который егеря оставили для оленей.