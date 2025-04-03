Телеканал М1, Sweet.TV и библиотеки: в Украине обновили статус критически важных предприятий

Телеканалы М1 и М2, сервис Sweet.TV, Украинский институт книги, а также издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" получили статус критически важных.

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Об этом 3 апреля сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решения Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Указанные медиаструктуры и организации отвечают критериям предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в военное время.

Кроме этого, в Минкульте считают, что выбранные организации весьма важны для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований в особый период. Если госорган предоставит предприятию статус критически важного, это позволит работодателю забронировать от службы в армии ключевых работников.

Согласно документам, такой же статус подтвержден для Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ), КП "ТРК "Рудана" КМР" (информационно-развлекательный телеканал "Рудана" в Кривом Роге), ОО "ПИК" (Прикарпатская информационная корпорация), КП "Телерадиоагентство "Новый Чернигов" и ООО "РАДИО МИКС".

Критически важные библиотеки

Министерство определило список важных библиотек. В него попали Харьковская научная библиотека имени Короленко, Одесская национальная научная библиотека, Национальная библиотека Украины для детей, Национальная историческая библиотека Украины, Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого.

Возможность бронирования сотрудников получили ООО "ЗападноУкраинская Книжная Фабрика", ЧП "ЮНИСОФТ", ООО "ТРИАДА-ПАК", ООО "СТАРВАГЕН", ООО "МОРЕ.ФМ", Украинский центр культурных исследований, ГО "КИ МЕДИА", ООО "Операторские Технологии.ЮА", ООО "ПЭТ" и ООО "КОНВИ ПРИНТ".

Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и Шевченковский национальный заповедник также стали критически важными объектами.

Напомним, в Украине с 1 апреля действуют новые правила бронирования. До 75% работников могут бронировать предприятия, обеспечивающие тепло- и водоснабжение, а также вывоз мусора.

Фокус писал о временной приостановке системы бронирования через портал "Дія" из-за работ по его улучшению. Для успешного бронирования надо было подавать заявление заранее.