Телеканал М1, Sweet.TV і бібліотеки: в Україні оновили статус критично важливих підприємств

Телеканали М1 і М2, сервіс Sweet.TV, Український інститут книги, а також видавництво "А-ба-ба-га-га-ла-ма-га" отримали статус критично важливих.

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Про це 3 квітня повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення Міністерства культури і стратегічних комунікацій України.

Зазначені медіаструктури та організації відповідають критеріям підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у воєнний час.

Крім цього, у Мінкульті вважають, що обрані організації дуже важливі для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Якщо держорган надасть підприємству статус критично важливого, це дасть змогу роботодавцю забронювати від служби в армії ключових працівників.

Згідно з документами, такий самий статус підтверджено для Національної спілки журналістів України (НСЖУ), Національної громадської телерадіокомпанії (НСТУ), КП "ТРК "Рудана" (інформаційно-розважальний телеканал "Рудана" у Кривому Розі), ГО "ПІК" (Прикарпатська інформаційна корпорація), КП "Телерадіоагенція "Новий Чернігів" і ТОВ "РАДІО МІКС".

Критично важливі бібліотеки

Міністерство визначило список важливих бібліотек. До нього потрапили Харківська наукова бібліотека імені Короленка, Одеська національна наукова бібліотека, Національна бібліотека України для дітей, Національна історична бібліотека України, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

Можливість бронювання співробітників отримали ТОВ "Західноукраїнська Книжкова Фабрика", ПП "ЮНІСОФТ", ТОВ "ТРІАДА-ПАК", ТОВ "СТАРВАГЕН", ТОВ "МОРЕ.ФМ", Український центр культурних досліджень, ГО "КІ МЕДІА", ТОВ "Операторські Технології.ЮА", ТОВ "ПЕТ" і ТОВ "КОНВІ ПРИНТ".

Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" і Шевченківський національний заповідник також стали критично важливими об'єктами.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня діють нові правила бронювання. До 75% працівників можуть бронювати підприємства, що забезпечують тепло- і водопостачання, а також вивезення сміття.

Фокус писав про тимчасове призупинення системи бронювання через портал "Дія" через роботи з його поліпшення. Для успішного бронювання треба було подавати заяву заздалегідь.