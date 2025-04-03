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Украина

Не мог пошевелиться: в Буковеле издевались над лошадью, которая расчищала лес под коттеджи (видео)

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Фото: UAnimals.official | UAnimals отреагировали на кадры издевательства над лошадью в Буковеле

Всеукраинское гуманистическое движение UAnimals отреагировало на издевательства над животным, которое обнаружили благодаря видео в соцсетях. На записи видно, как неизвестный мужчина бьет лошадь, заставляя ее тянуть тяжелый ствол дерева. Указывается, что событие происходит во время строительства коттеджей для отдыха в Карпатах.

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Об издевательствах над животным, которое заметили в Буковеле, говорится в сообщении в Instagram UAnimals.official.

3 апреля зоозащитники опубликовали видео пользовательницы соцсетей с ником Daria_Babenko. На видео — кадры расчистки леса, чтобы освободить площадку для строительства туристических коттеджей. На записи указано, что событие происходит в Буковеле, вероятно, на территории туристического комплекса Mountain Residence Apartments (информация требует уточнения).

В заметке UAnimals обратили внимание на то, что животное не могло справиться с тяжелыми стволами, которые его заставляли сдвинуть с места. Работник, чтобы заставить животное двигаться, бил его палкой по крупу и ногам. Лошадь при этом не могла пошевелиться под весом бревна, свидетельствует запись.

Издевательство над животным — реакция зоозащитников

Зоозащитники сообщили, что обратились в полицию Ивано-Франковской области и написали жалобу об издевательствах над животным, что соответствует ст. 89 административного кодекса. Лицо, которое признают виновным в таком преступлении, может получить наказание — штраф от 3 400 до 5 100 грн, уточняется в заметке. В сториз гуманистического движения отмечается, что животные не должны страдать от жестокого обращения и их не нужно использовать для выполнения непосильных работ.

Издевательство над животным, лошадь, Буковель, UAnimals Fullscreen
Издевательство над животным — UAnimals о лошади в Буковеле
Фото: UAnimals.official

Избиение лошади в Буковеле — ответ полиции

3 апреля появилась реакция ГУ Национальной полиции Ивано-Франковской области. На странице Facebook ведомство сообщило, что издевательство над животным действительно произошло. Как стало известно из заявления туристки, лошадь били в Поляницкой территориальной общине на территории горнолыжного курорта. Правоохранители оперативно отправились на место событий и поймали гражданина, который фигурировал на видео. Полиция сообщила, что это местный житель 1990 года рождения — имя не указывается. В заметке отмечается, что жестокое обращение с животными не допустимо. Правоохранители проводят расследование и пока не написали, какая квалификация производства.

На странице туристического комплекса, который фигурирует в заметке неравнодушной гражданки, пока не отыскалось реакции на издевательства над животным. Под последним сообщением на Facebook собралось около 60 комментариев украинцев, которые требуют объяснений от застройщика.

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Издевательство над животным — комментарии украинцев о лошади в Буковеле
Фото: Скриншот

Отметим, в декабре 2024 года Фокус писал об издевательствах над животным, которые произошли в одном из Киевских микрорайонов. Местные жители записали видео, как неизвестный мужчина бил и толкал собственного пса, и даже садился на него верхом. Впоследствии зоозащитники сообщили, что киевлянина задержали. Пса показали ветеринарам, которые обнаружили ушибы и подозревали переломы ребер и травму головы. Животное отобрали у владельца и начали искать нового хозяина, который справится с собакой, которая, оказывается, оглохла.

Напоминаем, 3 апреля волонтеры из Полтавы рассказали о гибели пса Дендрика, который жил в местном парке и пострадал от рук нелюдей, которые в него стреляли.