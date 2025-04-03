Не міг ворухнутись: у Буковелі знущалися з коня, який розчищав ліс під котеджі (відео)

Всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals відреагував на знущання з тварини, яке виявили завдяки відео у соцмережах. На записі бачимо, як невідомий чоловік б'є коня, примушуючи його тягнути важкий стовбур дерева. Вказується, що подія відбувається під час будівництва котеджів для відпочинку в Карпатах.

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Про знущання з тварини, яке помітили у Буковелі, ідеться у повідомленні в Instagram UAnimals.official.

3 квітня зоозахисники опублікували відео користувачки соцмереж з ніком Daria_Babenko. На відео — кадри розчищання лісу, щоб звільнити майданчик для будівництва туристичних котеджів. На записі вказано, що подія відбувається у Буковелі, ймовірно, на території туристичного комплексу Mountain Residence Apartments (інформація потребує уточнення).

У дописі UAnimals звернули увагу на те, що тварина не могла впоратись з важкими стовбурами, які її примушували зрушити з місця. Працівник, щоб примусити тварину рухатись, бив її палицею по крупу та ногах. Кінь при цьому не міг поворухнутись під вагою колоди, свідчить запис.

Знущання з тварини — реакція зоозахисників

Зоозахисники повідомили, що звернулись до поліції Івано-Франківської області та написали скаргу про знущання з тварини, що відповідає ст. 89 адміністративного кодексу. Особа, яку визнають винною у такому злочині, може отримати покарання — штраф від 3 400 до 5 100 грн, уточнюється у дописі. У сторіз гуманістичного руху наголошується, що тварини не повинні страждати від жорстокого поводження та їх не потрібно використовувати для виконання непосильних робіт.

Знущання з тварини - UAnimals про коня в Буковелі Фото: UAnimals.official

Побиття коня в Буковелі — відповідь поліції

3 квітня з'явилась реакція ГУ Національної поліції Івано-Франківської області. На сторінці Facebook відомство повідомило, що знущання з тварини дійсно відбулось. Як стало відомо із заяви туристки, коня били у Поляницькій територіальній громаді на території гірськолижного курорту. Правоохоронці оперативно рушили на місце подій та піймали громадянина, який фігурував на відео. Поліція повідомила, що це місцевий житель 1990 року народження — ім'я не вказується. У дописі наголошується, що жорстоке поводження з тваринами не припустиме. Правоохоронці проводять розслідування і поки що не написали, яка кваліфікація провадження.

На сторінці туристичного комплексу, який фігурує у дописі небайдужої громадянки, поки що не відшукалось реакції на знущання з тварини. Під останнім дописом на Facebook зібралось близько 60 коментарів українців, які вимагають пояснень від забудовника.

Знущання з тварини - коментарі українців про коня в Буковелі Фото: Скриншот

Зазначимо, в грудні 2024 року Фокус писав знущання з тварини, яке сталось в одному з Київських мікрорайонів. Місцеві жителі записали відео, як невідомий чоловік бив та штовхав власного пса, і навіть сідав на нього верхи. Згодом зоозахисники повідомили, що киянина затримали. Пса показали ветеринарам, які виявили забої та підозрювали перелами ребер і травму голови. Тварину відібрали у власника та почали шукати нового хазяїна, який впорається з собакою, який, виявляється, оглух.

Нагадуємо, 3 квітня волонтери з Полтави розповіли про загибель пса Дендрика, який жив у місцевому парку та постраждав від рук нелюдів, які в нього стріляли.