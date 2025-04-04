Повышение тарифов на электроэнергию и газ: в Минэнерго предупредили о фейках

Недавно некоторые средства массовой информации отмечали о повышении тарифов на газ и электроэнергию. Однако эти сообщения являются ложными.

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Об этом сообщает пресс-центр Министерства энергетики Украины.

Там отметили, что эта информация не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что цель подобных заявлений — дестабилизация социальной ситуации в стране.

"Будьте внимательными, не распространяйте непроверенную информацию и доверяйте официальным источникам" — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ писали, что в частности тариф на газ могут поднять летом 2025 года, поскольку в этот период повышение будет менее ощутимым для домохозяйств. Тогда отмечалось, что тариф на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

Напомним, 31 марта коммунальное предприятие "Ривнеоблводоканал" сообщило, что часть горожан будут без воды в определенные часы из-за финансовых проблем и больших долгов за электроснабжение и очистку стоков. Позже председатель Ривненского областного совета Андрей Карауш сообщил, что в тот же день с представителями областной и городской власти и водоканала провели экстренное совещание, на котором решили, что в апреле подачи воды ривненчанам с пониженным давлением и по графикам не будет.

Однако ситуация остается критической. Причина — "необоснованные тарифы", финансовые трудности предприятия и отсутствие должной поддержки со стороны областной власти. После скандала с графиками поставки воды в Ровно, Фокус исследовал ситуацию с водоснабжением в стране в целом и выяснил, грозит ли украинцам водный коллапс.