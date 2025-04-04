Підвищення тарифів на електроенергію та газ: в Міненерго попередили про фейки

Нещодавно деякі засоби масової інформації зазначали про підвищення тарифів на газ та електроенергію. Однак ці повідомлення є неправдивими.

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Про це повідомляє пресцентр Міністерства енергетики України.

Там зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності. У відомстві додали, що мета подібних заяв — дестабілізація соціальної ситуації в країні.

"Будьте уважними, не поширюйте неперевірену інформацію і довіряйте офіційним джерелам" — йдеться в повідомленні.

Раніше в ЗМІ писали, що зокрема тариф на газ можуть підняти влітку 2025 року, оскільки в цей період підвищення буде менш відчутним для домогосподарств. Тоді зазначалось, що тариф на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

Нагадаємо, 31 березня комунальне підприємство "Рівнеоблводоканал" повідомило, що частина містян будуть без води у певні години через фінансові проблеми та великі борги за електропостачання й очищення стоків. Пізніше голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш повідомив, що того ж дня з представниками обласної та міської влади й водоканалу провели екстрену нараду, на якій вирішили, що у квітні подачі води рівнянам із пониженим тиском і за графіками не буде.

Однак ситуація залишається критичною. Причина — "необґрунтовані тарифи", фінансові труднощі підприємства та відсутність належної підтримки з боку обласної влади. Після скандалу з графіками постачання води у Рівному, Фокус дослідив ситуацію із водопостачанням в країні загалом та з'ясував, чи загрожує українцям водний колапс.