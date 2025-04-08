Если военные документы недействительны: украинцы за рубежом могут не получить паспорта

Сотрудники госпредприятия "Документ" могут отказать украинским гражданам-мужчинам, находящимся за границей, в выдаче паспорта. Сделать это могут из-за недействительных военно-учетных документов.

Related video

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

"Если военно-учетные документы оказываются недействительными, работник ГП "Документ" предоставит информацию об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обращаться в Министерство обороны", — уточнили в пресс-службе МВД.

Там также объяснили, что для получения паспорта за рубежом мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обращаться в региональный центр ГП "Документ".

"Не нужно физически предоставлять военно-учетные документы или Резерв+. Проверка статуса воинского учета проводится работниками центра. Если сведения отсутствуют в реестре, они будут внесены автоматически", — сообщили в учреждении.

Интересно, что в марте вице-премьер-министр и министр национального единства Украины Алексей Чернышов сообщал о том, что украинцы, которые находятся за границей и подлежат воинскому учету, смогут оформить паспорт без необходимости предоставлять военно-учетные документы.

По его словам, правительство готовилось внести изменения в постановление Кабинета Министров, которое ограничивает выдачу и оформление паспортов за рубежом для мужчин. Чернышов уточнил, что изменения будут касаться в частности тех мужчин, которые достигли призывного возраста и имеют законченный срок действия паспорта.

Напоминаем, Алексей Чернышов, вице-премьер-министр, заявил, что большинство военнообязанных за рубежом, которые подали заявки на паспорта до апреля 2024 года, уже получили их. Правительство обещает внедрение либерализации этого процесса.

Также, Украине необходимо конкурировать с другими странами за своих граждан. Примерно 70% украинцев могут вернуться на родину после завершения войны, если будут осуществлены необходимые изменения и развитие страны.