Співробітники держпідприємства "Документ" можуть відмовити українським громадянам-чоловікам, що перебувають за кордоном, у видачі паспорта. Відмовити можуть через недійсні військово-облікові документи.

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Про це повідомив Департамент комунікацій Міністерства внутрішніх справ України на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо військово-облікові документи виявляються недійсними, працівник ДП "Документ" надасть інформацію про відмову в оформленні паспорта. У такому разі необхідно звертатися до Міністерства оборони", — уточнили в пресслужбі МВС.

Там також пояснили, що для отримання паспорта за кордоном чоловіки віком від 18 до 60 років повинні звертатися до регіонального центру ДП "Документ".

"Не потрібно фізично надавати військово-облікові документи або Резерв+. Перевірка статусу військового обліку проводиться працівниками центру. Якщо відомості відсутні в реєстрі, вони будуть внесені автоматично", — повідомили в установі.

Цікаво, що у березні віцепрем'єр-міністр та міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомляв про те, що українці, які перебувають за кордоном і підлягають військовому обліку, зможуть оформити паспорт без необхідності надавати військово-облікові документи.

За його словами, уряд готувався внести зміни до постанови Кабінету Міністрів, яка обмежує видачу та оформлення паспортів за кордоном для чоловіків. Чернишов уточнив, що зміни стосуватимуться зокрема тих чоловіків, які досягли призовного віку та мають закінчений термін дії паспорта.

Нагадуємо, Олексій Чернишов, віцепрем'єр-міністр, заявив, що більшість військовозобов'язаних за кордоном, які подали заявки на паспорти до квітня 2024 року, вже отримали їх. Уряд обіцяє впровадження лібералізації цього процесу.

Також, Україні необхідно конкурувати з іншими країнами за своїх громадян. Приблизно 70% українців можуть повернутися на батьківщину після завершення війни, якщо будуть здійснені необхідні зміни та розвиток країни.