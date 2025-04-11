На Буковине избили девушку до смерти: юноше объявлено подозрение, детали (фото)

Черновицкие следователи объявили 18-летнему парню из поселка Глубокая подозрение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, в результате которых накануне умерла 27-летняя девушка.

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Об этом сообщила областная полиция 11 апреля.

Причиной смерти девушки стала закрытая внутричерепная травма, связанная с нанесением телесных повреждений за несколько дней до этого.

Местного парня подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Буковинцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают мотивы и все детали преступления. В частности, правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения — содержание под стражей.

На Буковине избили девушку до смерти

За день до смерти девушки ее друзья в соцсетях объявили сбор на лечение. Впрочем, 10 апреля стало известно, что Виктория ушла из жизни после пребывания в коме.

"Вика умерла. После пяти дней реанимации. После пяти дней молчания и бездействия. После пяти дней, когда убийца оставался на свободе. Это не трагедия — это преступление. Это не о несчастном случае — это о безнаказанности и равнодушии. Почему до сих пор не открыто уголовное дело? Почему не задержан тот, кого знает все село? Кто "крышует" убийцу? Кто прячет доказательства?" — написала в комментариях к посту блогерша Елена Мандзюк, требуя справедливого расследования.

Виктория Тоненчук

По информации медиа, у девушки была выбита печень, селезенка, раздроблены кости черепа, челюсти, пробиты легкие, сломаны ключицы и кровоизлияние в мозг.

Блогер Богдан Беспалов активно освещает эту тему, призывая украинских инфлюенсеров также присоединиться.

"Вся Глубокая вышла на улицы", — написал Беспалов вечером 11 апреля.

В частности, в сети появилась информация, что подозреваемый уже выехал за границу. Также знакомые Виктории говорят, что это было не первое избиение.

Напомним, в Житомирской области "люстрировали" исполняющего обязанности гендиректора многопрофильной районной больницы. Его бросили в мусорный бак из-за приказа о реорганизации неврологического отделения медицинского учреждения.

Также Фокус писал о том, что жена звезды "Лиги смеха" Александра Чечуна назвала причину его смерти. Актер получил ранение на войне за год до этого, а все это время врачи боролись за его жизнь.