На Буковині побили дівчину до смерті: юнаку оголошено підозру, деталі (фото)

Чернівецькі слідчі оголосили 18-річному хлопцеві з селища Глибока підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких напередодні померла 27-річна дівчина.

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Про це повідомила обласна поліція 11 квітня.

Причиною смерті дівчини стала закрита внутрішньочерепна травма, пов’язана із завданням тілесних ушкоджень за кілька днів до цього.

Місцевого хлопця підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Буковинцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі встановлюють мотиви та всі деталі злочину. Зокрема, правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу — тримання під вартою.

На Буковині побили дівчину до смерті

За день до смерті дівчини її друзі в соцмережах оголосили збір на лікування. Втім, 10 квітня стало відомо, що Вікторія пішла із життя після перебування в комі.

"Віка померла. Після п’яти днів реанімації. Після п’яти днів мовчання та бездіяльності. Після п’яти днів, коли вбивця залишався на свободі. Це не трагедія — це злочин. Це не про нещасний випадок — це про безкарність і байдужість. Чому досі не відкрита кримінальна справа? Чому не затримано того, кого знає все село? Хто "кришує" вбивцю? Хто ховає докази?" — написала в коментарях до допису блогерка Олена Мандзюк, вимагаючи справедливого розслідування.

Вікторія Тоненчук

За інформацією медіа, у дівчини була вибита печінка, селезінка, розтрощенні кості черепа, щелепи, пробиті легені, зламані ключиці і крововилив у мозок.

Блогер Богдан Беспалов активно висвітлює цю тему, закликаючи українських інфлюенсерів також долучитися.

"Вся Глибока вийшла на вулиці", — написав Беспалов ввечері 11 квітня.

Зокрема, у мережі зʼявилася інформація, що підозрюваний уже виїхав за кордон. Також знайомі Вікторії говорять, що це було не перше побиття.

Нагадаємо, у Житомирській області "люстрували" виконувача обов'язків гендиректора багатопрофільної районної лікарні. Його вкинули у сміттєвий бак через наказ про реорганізацію неврологічного відділення медичного закладу.

Також Фокус писав про те, що дружина зірки "Ліги сміху" Олександра Чечуна назвала причину його смерті. Актор отримав поранення на війні за рік до цього, а весь цей час лікарі боролися за його життя.