Украина не получит реакторы для АЭС российского производства из Болгарии: в чем причина

Болгарское правительство приняло решение не продавать Украине два ядерных реактора с недостроенной атомной электростанции "Белене" для Хмельницкой АЭС.

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Об этом заявил вице-премьер и лидер Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров, пишет Forbes. Решение поддержали все партнеры по коалиции.

Причиной такого шага правительство назвало необходимость развития собственной атомной энергетики, особенно в условиях роста цен на электроэнергию в мире. Однако оно может усложнить реализацию проекта строительства новых энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Издание отмечает, что отмена соглашения с Украиной ставит под угрозу другой стратегический проект Болгарии — строительство двух новых энергоблоков на АЭС "Козлодуй". Хотя Болгария уже заключила соответствующие контракты с американской компанией Westinghouse и южнокорейской Hyundai, часть финансирования планировали обеспечить за счет продажи реакторов с АЭС "Белене" Украине.

Покупка болгарских ядерных реакторов: что известно

В 2023 году Болгария и Украина начали переговоры о продаже двух ядерных реакторов российского производства, которые изначально были предназначены для недостроенной АЭС "Белене". В феврале украинский парламент поддержал их покупку.

Оба реактора должны были быть использованы для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. На модернизацию планировалось потратить 1 млрд долларов. Стоимость сделки оценивалась примерно в 600 миллионов евро.

Ранее Фокус расспрашивал экспертов о большом строительстве на ХАЭС. Специалисты рассказывали, что оно даст Украине во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что после достройки энергоблоков ХАЭС Украина имела бы дополнительные 2 гигаватта электроэнергии. Они нужны, чтобы не зависеть от импорта в критические периоды.