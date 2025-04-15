Україна не отримає реактори для АЕС російського виробництва з Болгарії: в чому причина

Болгарський уряд ухвалив рішення не продавати Україні два ядерні реактори з недобудованої атомної електростанції "Белене" для Хмельницької АЕС.

Related video

Про це заявив віцепрем'єр і лідер Болгарської соціалістичної партії Атанас Зафіров, пише Forbes. Рішення підтримали всі партнери по коаліції.

Причиною такого кроку уряд назвав необхідність розвитку власної атомної енергетики, особливо в умовах зростання цін на електроенергію у світі. Однак воно може ускладнити реалізацію проєкту будівництва нових енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Видання зауважує, що скасування угоди з Україною ставить під загрозу інший стратегічний проєкт Болгарії — спорудження двох нових енергоблоків на АЕС "Козлодуй". Хоча Болгарія вже уклала відповідні контракти з американською компанією Westinghouse та південнокорейською Hyundai, частину фінансування планували забезпечити за рахунок продажу реакторів з АЕС "Белене" Україні.

Купівля болгарських ядерних реакторів: що відомо

У 2023 році Болгарія та Україна розпочали переговори про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва, які спочатку були призначені для недобудованої АЕС "Белене". У лютому український парламент підтримав їх купівлю.

Обидва реактори мали бути використані для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. На модернізацію планувалось витратити 1 млрд доларів. Вартість угоди оцінювалась приблизно у 600 мільйонів євро.

Раніше Фокус розпитував експертів про велике будівництво на ХАЕС. Фахівці розповідали, що воно дасть Україні під час війни.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що після добудови енергоблоків ХАЕС Україна мала б додаткові 2 гігавати електроенергії. Вони потрібні, щоб не залежати від імпорту в критичні періоди.