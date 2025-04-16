Мыть окна и готовиться к Пасхе: погода на Чистый четверг 17 апреля (карта)

Чистый четверг, 17 апреля, принесет украинцам хорошую погоду. Практически во всех областях будет сухо и солнечно.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко 16 апреля.

По словам ведущей, в Чистый четверг будут все условия для мытья окон, уборки и плодотворной подготовки к Пасхе, которая уже почти на пороге.

Погода в Украине на завтра, 17 апреля

В четверг погоду Украины будет определять антициклон, поэтому повсюду будет сухо и преимущественно солнечно.

Ветер ожидается южный, на Правобережье — порывистый, на Левобережье — более легкий и умеренный.

Ночью будет +6+12 градусов, а днем +20+24 градуса (в прибрежных районах +16+19 градусов).

Порывы ветра в Украине 17 апреля Фото: ventusky.com

Погода в Киеве на завтра, 17 апреля

В столице 17-го апреля ожидается сухая солнечная теплая погода с дневной температурой воздуха до +20+22 градуса. Южный ветер будет оставаться порывистым.

Впрочем, сегодня и завтра — магнитные бури.

"Не дайте им вывести себя, свои гаджеты, здоровье и компьютеры из равновесия", — советует Наталка Диденко.

Погода на Пасху в Украине

Пасха, 20 апреля, в Украине будет теплой и солнечной с температурой воздуха ночью +7+12 градусов, днем +18+23 градуса, а в западных областях в воскресенье вероятны дожди, местами даже с грозами, и +16+21 градус.

Напомним, на Пасху после необычных для апреля морозов в регионы Украины начало возвращаться тепло, но на некоторых территориях 20 апреля пройдут дожди.

Также Фокус писал о том, что в некоторых областях на Пасху, по предварительным прогнозам, даже вероятны грозы.