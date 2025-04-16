Мити вікна і готуватися до Великодня: погода на Чистий четвер 17 квітня (карта)

Чистий четвер, 17 квітня, принесе українцям хорошу погоду. Практично у всіх областях буде сухо та сонячно.

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Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко 16 квітня.

За словами ведучої, у Чистий четвер будуть усі умови для миття вікон, прибирання і плідної підготовки до Великодня, який вже майже на порозі.

Погода в Україні на завтра, 17 квітня

У четвер погоду України визначатиме антициклон, тому повсюди буде сухо та переважно сонячно.

Вітер очікується південний, на Правобережжі — рвучкий, на Лівобережжі — легший та помірний.

Вночі буде +6+12 градусів, а вдень +20+24 градуси (у прибережних районах +16+19 градусів).

Пориви вітру в Україні 17 квітня Фото: ventusky.com

Погода в Києві на завтра, 17 квітня

У столиці 17-го квітня очікується суха сонячна тепла погода з денною температурою повітря до +20+22 градуси. Південний вітер залишатиметься поривчастим.

Втім, сьогодні і завтра — магнітні бурі.

"Не дайте їм вивести себе, свої гаджети, здоров'я та комп'ютери з рівноваги", — радить Наталка Діденко.

Погода на Великдень в Україні

Великдень, 20 квітня, в Україні буде теплим та сонячним із температурою повітря вночі +7+12 градусів, вдень +18+23 градуси, а в західних областях у неділю ймовірні дощі, подекуди навіть з грозами, та +16+21 градус.

Нагадаємо, на Великдень після незвичних для квітня морозів у регіони України почало повертатись тепло, але на деяких територіях 20 квітня пройдуть дощі.

Також Фокус писав про те, що в деяких областях на Великдень, за попередніми прогнозами, навіть ймовірні грози.