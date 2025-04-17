Сильный ветер и дожди: какая погода будет перед Пасхой в Украине (карта)

В пятницу, 18 апреля, в Украине ожидается теплая погода, днем будет +20+23 градуса, а вблизи морей +16+20 градусов.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко 17 апреля.

Погода в Украине на завтра, 18 апреля

Накануне Пасхи в Украине ожидается теплая погода, днем +20+23 градуса, однако вблизи морей ожидается +16+20 градусов.

Дожди в пятницу пройдут на Закарпатье и возле Карпат. На остальной части территории — сухо и солнечно.

В частности, ожидается порывистый южный ветер. А в восточных областях ветер будет небольшим или умеренным.

Осадки в Украине 18 апреля Фото: ventusky.com

Погода в Украине в субботу, 19 апреля

В субботу ожидается снижение температуры воздуха днем +16+19 градусов в западной части, в целом в Украине предполагается +20+24 градуса.

Погода в Украине на Пасху

В воскресенье, на Пасху, будет тепло, днем температура воздуха составит около +20+24 градуса.

20 апреля преимущественно будет сухая солнечная погода, лишь в западных областях вероятен небольшой дождь. Что касается ветра, то на Пасху он стихнет и будет мягким.

Погода в Киеве на Пасху

В Киеве в пятницу, в субботу и на Пасху ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха +20+23 градуса.

Напомним, на Пасху 2025 года после необычных для апреля морозов в регионы Украины начало возвращаться тепло, но на некоторых территориях 20 апреля пройдут дожди.

Также Фокус писал о том, что в некоторых областях на Пасху, по предварительным прогнозам, даже вероятны грозы.