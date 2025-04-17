Сильний вітер та дощі: яка погода буде перед Великоднем в Україні (карта)

У п'ятницю, 18 квітня, в Україні очікується тепла погода, вдень буде +20+23 градуси, а поблизу морів +16+20 градусів.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко 17 квітня.

Погода в Україні на завтра, 18 квітня

Напередодні Великодня в Україні очікується тепла погода, вдень +20+23 градуси, проте поблизу морів очікується +16+20 градусів.

Дощі в пʼятницю пройдуть на Закарпатті та біля Карпат. На іншій частині території — сухо та сонячно.

Зокрема, очікується рвучкий південний вітер. А у східних областях вітер буде невеликим або помірним.

Опади в Україні 18 квітня Фото: ventusky.com

Погода в Україні в суботу, 19 квітня

У суботу очікується зниження температури повітря вдень +16+19 градусів у західній частині, загалом в Україні передбачається +20+24 градуси.

Погода в Україні на Великдень

У неділю, на Великдень, буде тепло, вдень температура повітря становитиме близько +20+24 градуси.

20 квітня переважно буде суха сонячна погода, лише в західних областях ймовірний невеликий дощ. Щодо вітру, то на Великдень він стихне та буде лагідним.

Погода в Києві на Великдень

У Києві в пʼятницю, у суботу та на Великдень очікується суха тепла погода з температурою повітря +20+23 градуси.

Нагадаємо, на Великдень 2025 року після незвичних для квітня морозів у регіони України почало повертатись тепло, але на деяких територіях 20 квітня пройдуть дощі.

Також Фокус писав про те, що в деяких областях на Великдень, за попередніми прогнозами, навіть ймовірні грози.