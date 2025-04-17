Сильний вітер та дощі: яка погода буде перед Великоднем в Україні (карта)
У п'ятницю, 18 квітня, в Україні очікується тепла погода, вдень буде +20+23 градуси, а поблизу морів +16+20 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко 17 квітня.
Погода в Україні на завтра, 18 квітня
Напередодні Великодня в Україні очікується тепла погода, вдень +20+23 градуси, проте поблизу морів очікується +16+20 градусів.
Дощі в пʼятницю пройдуть на Закарпатті та біля Карпат. На іншій частині території — сухо та сонячно.
Зокрема, очікується рвучкий південний вітер. А у східних областях вітер буде невеликим або помірним.
Погода в Україні в суботу, 19 квітня
У суботу очікується зниження температури повітря вдень +16+19 градусів у західній частині, загалом в Україні передбачається +20+24 градуси.
Погода в Україні на Великдень
У неділю, на Великдень, буде тепло, вдень температура повітря становитиме близько +20+24 градуси.
20 квітня переважно буде суха сонячна погода, лише в західних областях ймовірний невеликий дощ. Щодо вітру, то на Великдень він стихне та буде лагідним.
Погода в Києві на Великдень
У Києві в пʼятницю, у суботу та на Великдень очікується суха тепла погода з температурою повітря +20+23 градуси.
Нагадаємо, на Великдень 2025 року після незвичних для квітня морозів у регіони України почало повертатись тепло, але на деяких територіях 20 квітня пройдуть дощі.
Також Фокус писав про те, що в деяких областях на Великдень, за попередніми прогнозами, навіть ймовірні грози.