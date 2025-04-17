"Российский след" в нападении на Юрия Макарова: журналист поделился подробностями (видео)

Известный украинский журналист и исполнительный продюсер Юрий Макаров, который накануне получил ножевое ранение в Киеве, рассматривает "российский след" как наиболее вероятную версию нападения.

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Об этом он рассказал в разговоре с журналисткой ТСН Нелли Ковальской. По его мнению, это попытка спецслужб Российской Федерации демотивировать общество нападением на публичную личность.

По словам Макарова, нападение произошло на закрытой территории жилого комплекса, куда посторонним попасть сложно. Журналист рассказал, что заметил нападавшего лишь в момент удара кинжалом. Он попытался защититься, нанеся ответный удар, но получил ранение в живот.

Пострадавший предположил, что нападение могло быть попыткой ограбления. Однако исполнительный продюсер отверг эту версию, в частности из-за слишком профессионального ножа, который нападавший выбросил во время бегства.

Основной версией журналист считает спланированную акцию российских спецслужб. Он напомнил, что ранее уже фигурировал в так называемом "расстрельном списке" вместе с другими известными украинскими журналистами.

"В таком случае это, возможно, одно из выражений такой очередной спецоперации по снижению нашего боевого духа", — заявил Юрий Макаров.

Он пожалел, что не запомнил лицо нападавшего. Сейчас это очень делает невозможным создание фоторобота злоумышленника.

Сейчас состояние Юрия Макарова стабилизировалось, врачи дают оптимистичные прогнозы относительно его выздоровления. Сам журналист надеется вернуться домой уже в следующий понедельник, 21 апреля.

Напомним, поздно вечером 16 апреля в Киеве на Юрия Макарова было совершено нападение. Его госпитализировали в медицинское учреждение, а неизвестного нападавшего разыскивает полиция. Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в феврале в Одессе мужчина напал на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Нападавший несколько раз выстрелил в военнослужащего ТЦК из травматического оружия, после чего скрылся.