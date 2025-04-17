В Киеве напали с ножом на исполнительного продюсера "Суспільного": что известно

В Киеве поздно вечером 16 апреля на журналиста и исполнительного продюсера "Суспільного Мовлення" Юрия Макарова напал неизвестный с ножом. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшего разыскивает полиция.

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Сообщение об этом опубликовано на корпоративном сайте "Суспільного" 17 апреля.

Мотивы нападавшего не известны.

Сообщается, что журналист госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, однако пока угрозы его жизни нет.

"Команда "Суспільного Мовлення" желает скорейшего выздоровления Юрию Макарову и надеется, что нападавший будет найден и наказан", — пишут коллеги пострадавшего.

В отделе коммуникации полиции Киева в 14:30 17 апреля сообщили, что получили вызов о нападении на мужчину накануне вечером. По данным правоохранителей, неизвестный нападавший нанес пострадавшему удар ножом возле одного из жилых комплексов Соломенского района Киева.

"По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали", — рассказали в полиции.

На месте преступления следственно-оперативная группа нашла нож и другие вещественные доказательства, правоохранители принимают меры для задержания подозреваемого.

Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отреагировал на информацию о нападении на Юрия Макарова и сообщил, что направил депутатское обращение в Национальную полицию Украины с просьбой безотлагательно расследовать преступление, выяснить его мотивы и установить всех причастных. Он также заявил, что комитет берет состояние расследования на парламентский контроль.

"Этот вопиющий случай является не только актом физического насилия, но и потенциальной угрозой свободе слова и безопасности журналистов в Украине. Нападения на представителей медиа должны получать принципиальную и решительную реакцию со стороны правоохранительных органов", — отметил депутат.

Глава комитета ВР по вопросам свободы слова направил Нацполиции обращение относительно нападения на Макарова Фото: Telegram / Ярослав Юрчишин Расследование нападения на Юрия Макарова взяли на парламентский контроль Фото: Telegram / Ярослав Юрчишин

Напомним, 1 апреля СМИ рассказывали, компания Bolt уволила водителя такси, который напал на пассажирку из-за замечания относительно русского языка.

Пресс-служба правоохранительных органов Амстердама 29 марта рассказала, что нападавший на детей с ножом, которого арестовали в центре города за два дня до этого, оказался украинцем.