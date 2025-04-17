У Києві напали з ножем на виконавчого продюсера "Суспільного": що відомо

У Києві пізно ввечері 16 квітня на журналіста й виконавчого продюсера "Суспільного Мовлення" Юрія Макарова напад невідомий із ножем. Постраждалий перебуває в лікарні в тяжкому стані. Нападника розшукує поліція.

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Повідомлення про це опубліковано на корпоративному сайті "Суспільного" 17 квітня.

Мотиви нападника не відомі.

Повідомляється, що журналіста госпіталізовано до медичного закладу у тяжкому стані, проте наразі загрози його життю немає.

"Команда "Суспільного Мовлення" бажає найшвидшого одужання Юрію Макарову і сподівається, що нападник буде знайдений і покараний", — пишуть колеги потерпілого.

У відділі комунікації поліції Києва о 14:30 17 квітня повідомили, що отримали виклик про напад на чоловіка напередодні ввечері. За даними правоохоронців, невідомий нападник завдав постраждалому удару ножем біля одного з житлових комплексів Солом'янського району Києва.

"За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Постраждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов. Його госпіталізували", — розповіли в поліції.

На місці злочину слідчо-оперативна група знайшла ніж й інші речові докази, правоохоронці вживають заходів для затримання підозрюваного.

Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, 1 квітня ЗМІ розповідали, компанія Bolt звільнила водія таксі, який напав на пасажирку через зауваження щодо російської мови.

Пресслужба правоохоронних органів Амстердама 29 березня розповіла, що нападник на дітей із ножем, якого заарештували в центрі міста за два дні до того, виявився українцем.