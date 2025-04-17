"Російський слід" в нападі на Юрія Макарова: журналіст поділився подробицями (відео)

Відомий український журналіст та виконавчий продюсер Юрій Макаров, який напередодні зазнав ножового поранення в Києві, розглядає "російський слід" як найімовірнішу версію нападу.

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Про це він розповів у розмові з журналісткою ТСН Неллі Ковальською. На його думку, це спроба спецслужб Російської Федерації демотивувати суспільство нападом на публічну особу.

За словами Макарова, напад стався на закритій території житлового комплексу, куди стороннім потрапити складно. Журналіст розповів, що помітив нападника лише в момент удару кинджалом. Він спробував захиститися, завдавши удару у відповідь, але отримав поранення в живіт.

Потерпілий припустив, що напад міг бути спробою пограбування. Однак виконавчий продюсер відкинув цю версію, зокрема через занадто професійний ніж, який нападник викинув під час втечі.

Основною версією журналіст вважає сплановану акцію російських спецслужб. Він нагадав, що раніше вже фігурував у так званому "розстрільному списку" разом з іншими відомими українськими журналістами.

"У такому разі це, можливо, один з виразів такої чергової спецоперації зі зниження нашого бойового духу", – заявив Юрій Макаров.

Він пожалкував, що не запам'ятав обличчя нападника. Наразі це дуже унеможливлює створення фоторобота зловмисника.

Нині стан Юрія Макарова стабілізувався, лікарі дають оптимістичні прогнози щодо його одужання. Сам журналіст сподівається повернутися додому вже наступного понеділка, 21 квітня.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня у Києві на Юрія Макарова було здійснено напад. Його госпіталізували до медичного закладу, а невідомого нападника розшукує поліція. Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, в лютому в Одесі чоловік напав на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нападник кілька разів вистрілив у військовослужбовця ТЦК із травматичної зброї, після чого втік.