Прогноз погоды на Пасху: где в Украине будет +24

На праздник Пасхи, который в этом году приходится на 20 апреля, украинцев ожидает теплая и в основном солнечная погода. Однако за день до того синоптики прогнозируют кратковременное снижение температуры — это касается западных регионов.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу дневная температура воздуха в западной части страны опустится до +16...+19°C. На остальной территории будет немного теплее — +20...+24°C.

"Это снижение температуры — явление временное, и уже в воскресенье, 20 апреля, нас снова порадует комфортное весеннее тепло", — рассказала синоптик. По ее прогнозу, ветер стихнет, а температура по всей Украине стабилизируется в пределах +20...+24°C. В большинстве регионов будет сухо, лишь в Карпатах возможны кратковременные дожди.

Укргидрометцентр тоже дал свой прогноз к празднику: ночью 20 апреля столбики термометров покажут +5...+11°C, днем — +17...+23°C. В Киеве также будет тепло и без осадков — ночная температура +8...+10°C, дневная — +21...+23°C. Об этом сообщает"Погода. УНИАН".

Синоптик Наталья Птуха из Украинского гидрометеорологического центра отметила, что в Карпатском регионе осадки возможны в течение дня, но на остальной территории страны будет преимущественно сухо.

Синоптик из Черкасской области Виталий Постригань объяснил, что Украину накрывает волна теплого воздуха, которая пришла из Средиземноморья и северной Африки. По его словам, атмосферный фронт в северо-западной Европе создал "коридор" для потока тропического тепла. Уже с 16 апреля погода начала напоминать майскую: днем температура поднимается до +19...+24°C.

Хотя некоторые области могут подвергнуться дождю из-за прохода фронта, особенно на западе, севере и в центре, начиная с четверга стоит ожидать больше солнца и стабильного потепления.

Напомним, что сегодня в Украине теплая погода - дневные температуры достигают +20...+23°C, а в прибрежных регионах будет немного свежее — +16...+20°C. Такой прогноз обнародовала 17 апреля известный синоптик Наталья Диденко.

Также, в некоторых областях на Пасху, по предварительным прогнозам, даже вероятны грозы.