Прогноз погоди на Великдень: де в Україні буде +24

На свято Великодня, яке цьогоріч припадає на 20 квітня, українців очікує тепла та здебільшого сонячна погода. Проте за день до того синоптики прогнозують короткочасне зниження температури – це стосується західних регіонів.

Related video

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у суботу денна температура повітря в західній частині країни опуститься до +16…+19°C. На решті території буде трохи тепліше — +20…+24°C.

"Це зниження температури — явище тимчасове, і вже в неділю, 20 квітня, нас знову потішить комфортне весняне тепло", — розповіла синоптикиня. За її прогнозом, вітер стихне, а температура по всій Україні стабілізується в межах +20…+24°C. У більшості регіонів буде сухо, лише в Карпатах можливі короткочасні дощі.

Укргідрометцентр теж дав свій прогноз до свята: вночі 20 квітня стовпчики термометрів покажуть +5…+11°C, удень — +17…+23°C. У Києві також буде тепло та без опадів — нічна температура +8…+10°C, денна — +21…+23°C. Про це повідомляє "Погода. УНІАН".

Синоптикиня Наталія Птуха з Українського гідрометеорологічного центру зазначила, що в Карпатському регіоні опади можливі протягом дня, але на решті території країни буде переважно сухо.

Синоптик із Черкащини Віталій Постригань пояснив, що Україну накриває хвиля теплого повітря, яка прийшла з Середземномор’я та північної Африки. За його словами, атмосферний фронт у північно-західній Європі створив "коридор" для потоку тропічного тепла. Уже з 16 квітня погода почала нагадувати травневу: вдень температура піднімається до +19…+24°C.

Хоча деякі області можуть зазнати дощу через прохід фронту, особливо на заході, півночі та в центрі, починаючи з четверга варто очікувати більше сонця та стабільного потепління.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні тепла погода — денні температури сягають +20…+23°C, а в прибережних регіонах буде трохи свіжіше — +16…+20°C. Такий прогноз оприлюднила 17 квітня відома синоптикиня Наталка Діденко.

Також, в деяких областях на Великдень, за попередніми прогнозами, навіть ймовірні грози.