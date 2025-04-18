Не хотят рисковать из-за войны: украинские стартапы массово бегут за границу, — Forbes

Из-за войны в Украине все больше украинских стартапов переносит свои главные офисы за границу и стараются избегать упоминаний о своем происхождении, хотя большинство работников продолжает работать в стране.

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Об этом сообщает издание Forbes.

Согласно его данным, война серьезно усложнила привлечение инвестиций и расширение клиентской базы для стартапов. Более 90% таких компаний перенесли свои штабы за границу. Инвесторы не стремятся вкладывать деньги в страну, где идет война и нет стабильности, а клиенты часто отказываются заключать сделки через Интернет.

Венчурный фонд Roosh Ventures отмечает, что ограничения на движение капитала, установленные Национальным банком Украины, дополнительно усложняют ситуацию для инвесторов.

"Ранние инвестиции всегда связаны с высоким риском, а война делает эти инвестиции еще более опасными. Поэтому стартапы стараются скрыть свое происхождение, чтобы не отпугнуть потенциальных клиентов и инвесторов", — отметили аналитики.

По данным издания, в 2023 году украинским стартапам удалось привлечь почти вдвое меньше инвестиций по сравнению с 2021 годом — всего 462 миллиона долларов.

Также сообщается, что в Украине растет количество закрытых ФОПов. Опрос показал, что более четверти предпринимателей намерены прекратить свою деятельность из-за налоговых изменений. Платформа "Опендатабот" отмечает, что бизнесы активно переезжают из одних регионов в другие, в частности в Киев, Киевскую и Днепропетровскую области.

Напомним, что согласно данным платформы Опендатабот, на каждый новый ФЛП в Украине приходится два закрытых — такие данные были в конце 2024 года. 27% украинских предпринимателей намерены закрыть свои бизнесы из-за высокого налогового давления и экономических трудностей. Однако официальные статистические данные показывают, что количество вновь созданных предприятий все же превышает количество закрытых. Несмотря на имеющиеся трудности, малый бизнес оставляет важный след в поддержке национальной экономики.

Также украинский стартап SorbiForce, который имеет офис в Аризоне (США), разработал прототип органической батареи, созданной из сельскохозяйственных отходов.